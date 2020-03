La Euroliga, partidaria de que se juegue a puerta abierta el Unicaja-Venecia

La crisis del coronavirus está metida de lleno ya en el mundo del deporte. Este martes el partido de Euroliga entre el Armani Milán y el Real Madrid se disputó a puerta cerrada por la prohibición que hay desde el Gobierno italiano de evitar aglomeraciones en un mismo recinto por miedo al contagio. Lo mismo ocurrió en el choque de la Eurocup entre el Brescia y el Venecia y será el mismo motivo por el que este miércoles se juegue sin público el Monaco-Unics Kazan, tras los últimos casos detectados en el Principado y su entorno geográfico.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, confirmó este martes que los acontecimientos deportivos que se disputen en España en los que haya implicados equipos de zona de riesgo por el coronavirus se disputarán a puerta cerrada, algo que afecta directamente al Unicaja, que deberá jugar a partir del día 17 de este mes de marzo el play off de cuartos de final de la Eurocup frente al Umana Reyer Venecia, ciudad ubicada en una de las zonas de Italia donde el coronavirus ha atacado con mayor virulencia. La recomendación del ministerio es para evitar la presencia de aficionados de esas zonas que puedan contagiar el virus en recintos cerrados y con una gran aglomeración de personas.

Uno de los partidos que según esta recomendación del Ministerio debería jugarse a puerta cerrada es el Valencia-Armani Milán de este mismo jueves. Sin embargo, la Euroliga emitió un comunicado a primera hora de la mañana asegurando que el choque sería a puerta abierta. El texto emitido por Euroleague Basketball dice lo siguiente:

"En referencia a las recomendaciones publicadas por el Ministerio de Sanidad Español sobre los eventos deportivos disputados en el territorio y a la comunicación oficial publicada en el día de ayer por parte de Valencia Basket, Euroleague Basketball quiere precisar lo siguiente:

-Euroleague Basketball respeta totalmente la recomendación oficial publicada por el Ministerio de Sanidad con fecha 3 de Marzo sobre la situación provocada por el Covid-19.

-Siguiendo esta recomendación y en concreto el punto en el que hace referencia a competiciones profesionales implicadas en procesos de clasificaciones internacionales: El partido entre Valencia Basket y AX Armani Exchange Milan no contará con ningún aficionado desplazado de Milán limitando la presencia a los deportistas, equipo técnico y miembros del staff del equipo milanés, tal como ha confirmado el club local Valencia Basket, único responsable de la venta de los abonos y tickets correspondientes al mencionado partido.El reducido número de la expedición del AX Armani Exchange Milan garantiza su identificación y seguimiento tal como especifica la recomendación del Ministerio de Sanidad. El club local adoptará todas las medidas preventivas establecidas por el Ministerio de Sanidad. Euroleague Basketball y Valencia Basket entienden que en cumplimiento de todos los puntos antes mencionados el partido cumple con todos los requisitos establecidos por parte del Ministerio de Sanidad para poder disputarse con público y bajo total y absoluta normalidad".

La Opinión de Málaga se puso en contacto con la Euroliga, que confirmó a este medio que en el caso del partido entre el Unicaja y el Reyer Venecia, el protocolo que se seguirá será el mismo, de manera que si el Unicaja puede cumplir con los requisitos establecidos por parte del Ministerio y tiene controladas la venta de entradas en territorio nacional, no habrá problema para que el partido se dispute a puerta abierta.

Horas después del comunicado de la Euroliga, sin embargo, la presidenta del Consejo Superior de Deportes (CSD), Irene Lozano, aseguró que el partido de La Fonteta se va a jugar « sí o sí a puerta cerrada» debido al coronavirus ya que « es la opción menos mala», siguiendo las recomendaciones del Ministerio de Sanidad.



"Entiendo lo que uno quiere. En este caso algunos querían hacer cosas que están limitadas. La Consellería de Sanidad emitió su instrucción en la que con toda claridad dice que las competiciones profesionales que implican movilización de aficionados se van a celebrar a puerta cerrada y eso es lo que va a ocurrir. Quizá haya confusión por parte de la Euroliga, pero eso es lo que va a ocurrir", declaró Irene Lozano.

"Creo que no hay nadie en el mundo del deporte que quiera figurar como haber sido foco del. Sabemos que esto no es agradable para nadie.. A todos nos gustaría que los partidos se disputaran con total normalidad, pero hemos hecho un gran esfuerzo para que no se suspendan y que no se aplacen. Jugarlo a puerta cerrada es la opción menos mala", dijo.

A última hora del día, la Euroliga confirmó oficialmente que el partido Valencia-Armani Milán será a puerta cerrada, lo que deja en entredicho el deseo de la Euroliga y del Unicaja de que el choque se juegue en las condiciones normales. Habrá que esperar el paso de los días para ver cómo evolucionan los acontecimientos. Lo que sí es ya más o menos seguro es que el segundo choque de la serie, en Venecia, sí será seguro a puerta cerrada.