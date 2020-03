El Unicaja ya sabe que jugará la ACB a puerta cerrada, pero sigue en el aire la eliminatoria de la Eurocup

Todo lo que rodea el duelo europeo contra el Reyer Venecia es una incógnita.

El Martín Carpena cierra sus puertas para este sábado. El Unicaja jugará en su pabellón ante el Baxi Manresa, partido de la Liga Endesa, a las 18 horas, y lo hará sin la presencia de aficionados. Durante 15 días, la Liga ACB también se ve afectada por el coronavirus, al igual que cualquier evento deportivo en España. El Ministerio de Cultura y Deportes informó ayer a todas la federaciones del deporte nacional sobre estas medidas para paliar los contagios.

Tanto esta jornada como la siguiente, en la que el conjunto cajista se enfrenta al Morabanc Andorra, el domingo 22, también en el Carpena, quedan vetadas al público por motivos de sanidad. La decisión es oficial y queda pendiente de ampliarse según vaya evolucionando la crisis del virus en los próximos días.

El propio club de Los Guindos, a primera hora de la tarde, después de que la ACB comunicara oficialmente esa decisión de que las dos próximas jornadas de Liga se jugarán a puerta cerrada, emitió un comunicado explicando cómo afecta esta medida a sus diferentes equipos.

«Todos los partidos de la Liga Endesa se jugarán a puerta cerrada durante las dos próximas semanas tras la resolución del Gobierno, atendiendo a las medidas decretadas por el Ministerio de Sanidad para frenar el avance del coronavirus Tras la resolución del gobierno, atendiendo a las medidas decretadas por el Ministerio de Sanidad para frenar el avance del coronavirus, la ACB comunica que los próximos partidos de la Liga Endesa se disputarán a puerta cerrada. Esta medida afecta a nuestros encuentros en la competición nacional en el Martín Carpena frente al BAXI Manresa (sábado 14) y el MoraBanc Andorra (domingo 22).

La ACB igualmente ha comunicado que mantendrá un contacto permanente con el Ministerio de Sanidad y el Consejo Superior de Deportes para atender sus recomendaciones, atendiendo los criterios de salud de aficonados, jugadores, entrenadores, árbitros, trabajadores de los clubes y representantes de los medios de comunicación.

La Federación Española de Baloncesto también ha comunicado que en sus competiciones los partidos se celebrarán a puerta cerrada. Eso afectará a los partidos de nuestros equipos de Liga Femenina 2 y EBA de las dos próximas jornadas: LF2: 14 de marzo en el Palau Juan Carlos Navarro contra el Barça CBS y el 21 de marzo en Los Guindos frente al Spar Gran Canaria. EBA: 14 de Marzo frente al Matenlish CB San Fernando en el Pabellón Bahía Sur y el C.B. Dos Hermanas el 22 de marzo en Los Guindos. Los cuatro encuentros se celebrarán sin público».

A la espera de la Eurocup

El conjunto de Luis Casimiro vive inmerso en la incertidumbre también en lo que se refiere a la Eurocup. La eliminatoria de cuartos de final ante el Reyer Venecia, que debe arrancar el próximo martes 17 en el Carpena y tener su segundo partido el viernes 20 en tierras italianas, sigue siendo una incógnita de cómo, cuándo y hasta dónde se va a disputar.

Y es que Venecia es una de las ciudades foco del coronavirus en Italia. Se han suspendido todos los acontecimientos deportivos en el país transalpino hasta el 3 de abril, aunque quedan exentas (de momento) las competiciones europeas, por lo que oficialmente la eliminatoria no ha sufrido alteración por parte de la Euroliga, aunque parece cada día más complicada su celebración atendiendo a los pasos que las autoridades de ambos países están dando en estos últimos días.

Por ejemplo, ayer mismo, el Gobierno español suspendió los vuelos con origen o destino en Italia, lo que pone todavía más incertidumbre en ese duelo europeo de cuartos de final ya que provoca un serio problema para que se desplace el martes el cuadro italiano a Málaga y para que los verdes viajen a Venecia el viernes. Lo que sí es seguro es que en ambos países, en caso de que se disputen los partidos, no habrá público en las gradas.

Las próximas horas parece que serán decisivas para saber qué pasa con una competición en la que no es fácil aplazar partidos porque el calendario no da opción a recuperar las fechas que ahora no se disputen. Un lío muy gordo.