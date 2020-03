Unicaja: Distintas opciones para acabar la Liga Endesa y la Eurocup

Un play off por el título en la Liga Endesa solo con los cuatro primeros de la tabla al acabar la Fase Regular y una Final Four en la Eurocup con Partizan, Promitheas Patras, Monaco y Unicaja, los campeones de los cuatro grupos del recién concluido Top 16 continental como participantes... Son solo dos de las cuestiones que están encima de la mesa estos días de los rectores de la ACB y de los jefes de la Euroliga como posibles desenlaces de una temporada que en estos momentos está aplazada y que no sabemos cuándo ni cómo se va a reanudar.

El Unicaja aguarda acontecimientos, sobre todo muy pendiente de lo que ocurra en la competición continental, en la que está en juego una plaza para participar la próxima temporada en la Euroliga, objetivo prioritario del club de Los Guindos de cara al próximo curso.

Vayamos por partes. La Liga Endesa decidió este pasado lunes, en una asamblea telemática extraordinaria, parar la competición hasta el 24 de abril, a la espera de que en este mes largo que queda hasta que llegue esa fecha mejore la situación sanitaria en España.

Sobrevolaba en el ambiente una posible suspensión definitiva de la competición que los 18 equipos participantes descartaron de forma unánime, a pesar de que varias Ligas de otros países de Europa de baloncesto sí han dado por finalizada la temporada. El Igokea, en Bosnia; el Zalgiris, en Lituania; el Dnipro, en Ucrania o el Ostende, en Bélgica, son algunos de los campeones antes de tiempo que ya han decidido sus federaciones. En Eslovaquia, sin embargo, han decidido dejar el título vacío, mientras que en Suiza y Finlandia, por poner otros dos ejemplos, todavía tienen que decidir cómo se da por finalizada la Liga.

Una vez que los clubes de la ACB han decidido que el deseo de todos es terminar la temporada, hay que ver cómo termina la Liga. Evidentemente, todo dependerá de cuándo vuelva la competición.

A falta de 11 jornadas de la Liga Regular todavía por jugarse, además de todo el play off por el título, faltan fechas hábiles para jugarlo todo, sobre todo mientras los Juegos Olímpicos de Tokio mantengan su fecha prevista para el próximo mes de julio.

Según lo decidido por los clubes en la asamblea del lunes, el objetivo es acabar la Fase Regular sí o sí. Es decir, jugar esas 11 jornadas para después hacer un play off por el título en versión reducida, con menos partidos y, también, menos equipos. No se descarta, por ejemplo, acabar la temporada con una lucha por el título con solo los cuatro primeros (en lugar de los ocho previstos) y con eliminatorias al mejor de tres partidos, en lugar de cinco. Eso aliviaría muchas fechas al saltarse el cruce de cuartos de final y al quitar un par de partidos de semifinales y otros dos de la finalísima.

Si se da este desenlace definitivamente a la temporada liguera, el Unicaja deberá apretar en las 11 jornadas que restan, si quiere estar en el play off por el título, ya que ahora es noveno en la tabla, con 12 victorias, aunque solo a dos de las 14 que tiene el Iberostar Tenerife, cuarto ahora mismo en la clasificación, aunque es verdad que con un partido menos jugado.

¿Final 4 o Final 8 en la Eurocup?

Si en la Liga Endesa ya manejan diferentes alternativas, en la Eurocup pasa exactamente lo mismo. Pensar en un final de temporada como estaba previsto, es decir, con play offs al mejor de tres partidos en cuartos de final, en semifinales y en la final, se considera ya inviable.

La pasada semana se filtró la idea planteada por el Virtus de Bolonia italiano que abogaba por una resolución de la temporada en una Final a 8, presumiblemente en Belgrado, por ser el Partizan el equipo con mejores números de los 8 que siguen vivos en la segunda competición del baloncesto europeo. Los emparejamientos serían los ya acordados y el Unicaja se mediría en cuartos de final al Reyer Venecia, para en semifinales (en caso de superar a los italianos), medirse al ganador del duelo entre el AS Monaco y el Virtus Bolonia. Por el otro lado del cuadro irían los partidos Partizan-Unics Kazan y Promitheas Patras-Tofas Bursa.

No se puede descartar que esta solución sea la elegida, aunque hay otra que está sobre la mesa y que «beneficiaría» bastante más los intereses verdes. Sería la de concluir la temporada de la Eurocup con una Final Four, solo con los 4 campeones de los grupos del Top 16 terminado hace un par de semanas. De esa manera, los emparejamientos de semifinales serían Unicaja-AS Monaco y Partizan-Promitheas, en una fase final que, previsiblemente, se disputaría de igual manera que la opción anterior en la capital de Serbia, para «premiar» al Partizan por ser el mejor equipo de la competición tras la disputa del Top 16.

Si se da esta opción, el Unicaja se ahorraría el trago de tener que ganar en los cuartos de final al Reyer veneciano y podría estar actualmente a solo 40 minutos de clasificarse para la Euroliga 2020/2021, si es que definitivamente la Eurocup reparte dos plazas (para el ganador y para el finalista) para la máxima competición del baloncesto europeo en función de que ni Valencia Basket ni Alba Berlín acaben entre los 8 mejores la actual Euroliga.

En definitiva, diferentes escenarios para terminar la temporada que afectarán directamente a los objetivos de un Unicaja que, sobre todo en la Eurocup, parece posicionado en el mejor lugar posible para buscar su gran objetivo.