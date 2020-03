Los jugadores del Unicaja se entrenan en sus casas y lo muestran en las redes

Este jueves, en condiciones normales, el Unicaja debería haber viajado a Venecia para jugar el segundo partido del play off de cuartos de final de la Eurocup, previsto pata la tarde-noche del viernes en la localidad italiana (el pasado martes debería haberse estrenado la serie en el Martín Carpena).



La crisis de la pandemia provocada por el coronavirus no solo ha impedido el normal desarrollo de la competición europea y de la propia Liga Endesa, suspendida también desde la pasada semana, incluso impide que el día a día del equipo cajista sea normal, con entrenamientos, sesiones de vídeo y sesiones de recuperación para los lesionados.



Y es que el Unicaja no se entrena desde el viernes de la semana pasada. Al menos no se entrena del modo tradicional, es decir, con trabajo colectivo en el Martín Carpena o en el Pabellón de Los Guindos, tanto técnico como físico y táctico, a las órdenes de Luis Casimiro. Porque lo cierto es que la plantilla sí sigue entrenando de forma individual a la espera de que la situación se normalice y regrese la competición con trabajo físico individual supervisado por el staff técnico.



Son varios los jugadores verdes que han mostrado en sus redes sociales sus nuevos hábitos de entrenamiento mientras dure la actual situación de estado de alarma, que tiene a todos los habitantes de España confinados en sus domicilios hasta nueva orden.





?? Estamos en casa... ¡pero aquí no se para!

?? @CarlosSuarezWeb no se da tregua

?? Los jugadores hacen entrenamientos físicos individuales supervisados por el staff técnico

???? #YoMeQuedoEnCasa #UnicajaEnCasa pic.twitter.com/8t5aZziHv8 — UnicajaCB (@unicajaCB) March 16, 2020