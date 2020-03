El Unicaja no se plantea acogerse a un ERTE

El Unicaja no someterá a su plantilla y cuerpo técnico a un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE). El club ha decidido este martes mandar un mensaje de esperanza ante la crisis del coronavirus, que mantiene a los jugadores y técnicos cajistas recluidos en sus respectivos domicilios desde hace ya 11 días, y que tiene a la Liga Endesa y a la Eurocup también paralizadas hasta nueva orden.

La reunión telemática entre los "jefes" de la entidad de Los Guindos, con el presidente Eduardo García a la cabeza, ha servido para que se decida mantener las condiciones pactadas en sus respectivos contratos con los jugadores y el resto del staff sin tomar ninguna medida. Una decisión, por otro lado, que se revisará en las próximas semanas según evolucione la pandemia del dichoso COVID-19.

Y es que si la Liga Endesa y la Eurocup decidieran suspender definitivamente sus competiciones, algo que ahora mismo no se contempla, entonces habría un nuevo escenario que obligaría a revisar lo acordado este martes y proponer otras condiciones a los jugadores, que se quedarían sin competición oficial hasta el próximo mes de septiembre.

El acuerdo logrado en el consejo, que ya ha sido comunicado a la plantilla, implica que los jugadores deberán permanecer en Málaga siguiendo las pautas marcadas por el preparador físico a la espera de que acabe este confinamiento. Como se explicó la pasada semana, los cuatro jugadores americanos mostraron intranquilidad al club ante la situación que se estaba produciendo. Incluso Josh Adams utilizó sus redes sociales para preguntarse si no sería mejor viajar a Estados Unidos, como han hecho jugadores americanos de otros clubes europeos. Lo cierto es que el club ha calmado los ánimos de Elegar, Ejim, Thompson y, sobre todo, Adams, que siguen recluidos en sus domicilios y trabajando su físico a la espera de que todo esto pase y se puedan reanudar los entrenamientos.

El consejo de administración ha tomado la misma decisión que el Barça, Valencia Basket o Tenerife, por poner tres ejemplos, no acogiéndose a un ERTE, por el que sí han optado otros clubes de la Liga Endesa como el Estudiantes, el Fuenlabrada o el Obradoiro y que no descartan otros equipos más, en función de lo que dure este estado de alarma. Eso sí, hay que remarcar que es una decisión que dependerá de la evolución de una crisis que es imprevisible y que casi cada día presenta nuevos escenarios.

Lo que está claro es que el respaldo del Banco permite al club verde adoptar esta medida mientras la situación no empeore. Tanto la Liga Endersa como la Eurocup tienen la firme intención de acabar sus respectivas competiciones. Será un final de temporada distinto al esperado, sin play off, con un play off más reducido, con formatos de Final a 4 o Final a 8... Sea de la forma que sea, el caso es que Liga y Eurocup quieren acabar y el Unicaja quiere llegar a ese desenlace nacional e internacional con su plantilla actual, en perfectas condiciones y al corriente de pago.

La decisión de evitar el ERTE también se ve favorecida por la suspensión de los Juegos Olímpicos de Tokio del próximo verano y del Preolímpico previsto para mediados de junio. Sin estas competiciones de selecciones nacionales, tanto la Liga como la Eurocup ganan unas cuantas semanas más para poder finiquitar la temporada de la mejor manera posible, algo que invita al club y a sus consejeros a pensar en que es viable acabar todo en unas condiciones mínimas.

Las dudas de cómo evolucionará la pandemia no afectan solo a las medidas que hay que adoptar con la primera plantilla. El club también tiene por delante varias decisiones que tomar con los abonados (si es que no acaba la Liga), al igual que con los patrocinadores. Deberán buscarse soluciones para compensar a unos y otros ante esta situación inesperada y que ha llegado sin ningún tipo de manual de instrucciones.