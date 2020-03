La Eurocup mantiene su formato previsto de play offs a la espera de que se reanude la competición

El Unicaja y el resto de equipos que todavía se mantienen vivos en la Eurocup han sido informados por parte de la Euroliga que el deseo de la organización es que la competición siga su curso "una vez que la situación permita que haya condiciones óptimas de salud y seguridad para todos los participantes, siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias relevantes y los gobiernos locales", según ha explicado en un comunicado de prensa a través de su página web.

La Junta Ejecutiva de la máxima competición del baloncesto continental también aprobó que el formato de la competición siga igual (mientras sea posible) con la disputa de los play off de cuartos de final (en el caso del Unicaja frente al Reyer Venecia), los play off de semifinales y la finalísima, también bajo sistema de play off al mejor de tres partidos.

La nota de prensa de la Euroliga dice lo siguiente:"La Junta Ejecutiva de Accionistas de Activos Comerciales de Euroleague se reunió de forma telemática el miércoles 25 de marzo para analizar la evolución de la pandemia global COVID-19.

Los miembros de la Junta Ejecutiva acordaron que: 1/ Las competiciones se reanudarán una vez que la situación permita que haya condiciones óptimas de salud y seguridad para todos los participantes, siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias relevantes y los gobiernos locales.

2/ Priorizar el final de la temporada 2019-20 de Turkish Airlines EuroLeague con su formato existente, lo que significa jugar las fases restantes de la Temporada Regular, Play off y Final Four. Esto probablemente implicaría terminar más allá de las fechas programadas originalmente para mayo, condensando las jornadas restantes, si es necesario. La misma prioridad se aplicará a la temporada 2019-20 para la 7DAYS EuroCup.

3/ Continuar analizando posibles sistemas alternativos de competetición que podrían activarse solo si la situación así lo requiere.

4/ Políticas y principios comunes que se propondrán a la Asociación de Jugadores de EuroLeague y a la Junta de Entrenadores en Jefe de EuroLeague, que incluyen, entre otros: el posible retorno de jugadores y entrenadores en jefe a sus ciudades de origen, y; compromisos de jugadores y entrenadores en jefe, incluyendo pagos salariales ajustados durante las suspensiones de la competición.

5/ Flexibilizar el Reglamento de estabilidad financiera y juego limpio 2019-20 hasta que haya más certeza sobre la evolución futura de la situación financiera.

6/ La importancia de que todas las partes interesadas (liga, clubes, jugadores, entrenadores, árbitros) reconozcan su responsabilidad como puntos de referencia y / o como fuente de inspiración para muchos, para contribuir de manera coordinada para ayudar a combatir COVID-19 en Todo lo posible. Esto puede ser creando conciencia de cómo todos pueden contribuir a mitigar la propagación del virus, manteniéndose lo más cerca posible de los más necesitados, o simplemente brindando a los confinados en casa un contenido entretenido en torno a su mayor pasión, el baloncesto. La campaña #EUROLEAGUEUNITED agregará y ampliará los esfuerzos ya realizados por todas las partes interesadas para apoyar las campañas globales en curso, incluidos #IStayHome o #InThisTogether.

Las conclusiones de la reunión se compartieron posteriormente con todos los clubes EuroLeague y EuroCup 2019-20, entre ellos el Unicaja.