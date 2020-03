Unicaja: 5 preguntas sin respuesta por culpa de la crisis del COVID-19

El Unicaja cumple, como el resto de sociedad española, su segunda semana de confinamiento a la espera de que la crisis sanitaria provocada por el coronavirus remita y se pueda volver a la normalidad.

Con los jugadores recluidos en sus domicilios, sin entrenamientos grupales, sin competición y sin saber realmente qué va a pasar, son muchas las preguntas que hay pendientes en el entorno del club y cuya respuesta es difícil de prever en la confusa situación actual.

1. ¿Cuándo volverán la Liga Endesa y la Eurocup?



La fecha de vuelta de las dos competiciones que disputa el Unicaja es una incógnita. La ACB puso como fecha prevista de vuelta el 24 de abril, pero la prórroga del estado de alarma decretada esta pasada semana por el Gobierno de España, hasta el próximo 13 de abril, hace complicado pensar en que se pueda reiniciar la competición antes, como mínimo, del mes de mayo.

Con la competición europea pasa lo mismo. Esta misma semana la Euroliga acordó en una reunión de su board seguir para adelante con la Eurocup tan pronto las condiciones sanitarias lo permitan. En este último caso, con varios países jugando la competición, todavía será más difícil reanudar los partidos debido a que el virus lleva ritmos distintos de propagación dependiendo de cada país y a lo mejor cuando en España y en Italia sí se puede jugar, en Rusia o en Grecia, por poner dos ejemplos, es inviable. Todo muy complicado.



2. ¿Necesitará hacer una pequeña pretemporada el equipo?



Todos los especialistas consultados se ponen de acuerdo en la necesidad de que durante varios días, tras iniciar de nuevo los entrenamientos tradicionales, los jugadores tengan que realizar una especie de pretemporada para recuperar el nivel físico. El trabajo ahora individual en casa no tiene nada que ver con el que se realiza en el día a día durante la temporada. El riesgo de lesiones será evidente si no se hace ese trabajo previo de «pretemporada», sobre todo porque al regreso el ritmo de partidos va a ser muy intenso para recuperar las fechas perdidas en el calendario y no habrá apenas descanso para los jugadores.

3. Si los partidos vuelven al Martín Carpena, ¿serán con público o a puerta cerrada?

Ésta es una de las preguntas más recurrentes en los últimos días. Resulta complicado pensar que en los próximos meses se haga «normal» juntar a 8.000 ó 9.000 personas en un mismo recinto cerrado. Si la Liga Endesa y la Eurocup vuelven, parece más lógico que los partidos sean a puerta cerrada que con público en las gradas.

4. ¿Qué pasará con las plazas de la Euroliga 2020/2021 si no se reanuda la Eurocup?



El Unicaja lleva desde octubre luchando cada semana por avanzar en la Eurocup en busca de una plaza para la próxima edición de la Euroliga 20/21. El equipo de Luis Casimiro fue campeón de grupo en la Fase Regular y ha sido también campeón de grupo en el Top 16. Ha llegado al play off de cuartos de final en una posición de privilegio buscando las semifinales y, después, la finalísima. La Eurocup apurará sus opciones para terminar la temporada, pero ¿si no lo hace?...

5. ¿Es posible que el Unicaja se acoja a un ERTE?



El todopoderoso Barça, con la plantilla más cara de Europa, o el mismo Baskonia, han anunciado en las últimas horas acogerse a un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) por la difícil situación económica que atraviesa España, sumido en un estado de alarma.

El consejo de administración del club acordó esta pasada semana no «tocar» a su primera plantilla, pero la medida será revisada en función de cómo se desarrollen los acontecimientos. Si no vuelve la competición, ni en la ACB ni en Europa, la medida podría ser otra. De momento, el club, no tiene previsto plantear un ERTE ni a sus jugadores ni a su cuerpo técnico.