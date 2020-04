El Unicaja, a 7 partidos de ser campeón de Liga

La ACB ya tiene su hoja de ruta para acabar la temporada. Está por ver si la actual crisis del coronavirus remite a tiempo para que los planes salidos de la Asamblea celebrada ayer se puedan llevar a cabo. Pero al menos ya hay plan de acción perfilado, con un nuevo sistema de competición en el que tomarán parte los doce primeros clasificados cuando se suspendió la Liga, a mediados del pasado mes de marzo.

Los equipos se repartirán en dos grupos de seis cada uno que jugarán una liguilla de 5 jornadas, a partido único. Los dos primeros clasificados de cada grupo pasarán a semifinales, que se jugarán también a partido único, al igual que la finalísima posterior. O sea, que el ganador de la actual Liga Endesa 2019/2020 necesitará casi un pleno de victorias en los 7 partidos necesarios para levantar el título.

Los equipos que participarán en este torneo final de temporada serán: Barça, Real Madrid, Casademont Zaragoza, Iberostar Tenerife, RETABet Bilbao Basket, MoraBanc Andorra, Valencia Basket, Kirolbet Baskonia, Unicaja, San Pablo Burgos Herbalife Gran Canaria y Joventut de Badalona. Ha acabado la temporada para Baxi Manresa, Monbus Obradoiro, Coosur Real Betis, UCAM Murcia y los dos últimos, Montakit Fuenlabrada y Movistar Estudiantes, que mantienen la categoría y no bajarán a la LEB Oro.

Los grupos han quedado configurados de la siguiente manera. Grupo A: Barça, Iberostar Tenerife, RetaBet Bilbao, Kirolbet Baskonia, Unicaja y Joventut. El Grupo B lo forman Real Madrid, Casademont Zaragoza, MoraBanc Andorra, Valencia Basket, San Pablo Burgos y Herbalife Gran Canaria. Las semifinales y la final serán a partido único.

El Unicaja, noveno en la tabla cuando se suspendió la Liga, ha sido uno de los equipos que más ha apostado por esta solución final con 12 equipos, aunque había otros clubes más decididos a solucionar este final liguero con solo los 8 primeros, algo que hubiera perjudicado los intereses de los verdes.

Hay que recordar que el Unicaja hizo las semanas previas a la suspensión liguera una fuerte apuesta económica y deportiva al reforzar la plantilla con Axel Bouteille (uno de los mejores jugadores de la Liga Endesa), Marko Simonovic y el base israelí Gal Mekel. Fue la reacción del club verde a la plaga de lesiones que en ese momento castigaban al equipo, sin Alberto Díaz, Josh Adams, Jaime Fernández, Melvin Ejim y Carlos Suárez.

Pero la realidad ahora cajista es otra. La enfermería está vacía, salvo las lesiones de larga duración de Dragan Milosvljevic y de Axel Toupane. Luis Casimiro tiene a 14 jugadores en disposición de jugar, con 8 exteriores: Alberto, Adams, Mekel, Jaime, Brizuela, Bouteille, Waczynski y Ejim; y 6 interiores: Carlos Suárez, Marko Simonovic, Deon Thompson, Rubén Guerrero, Volodymyr Gerun y Frank Elegar. Un auténtico equipazo, muy equilibrado y ¡por fin! con un base director tras la llegada del internacional hebreo. Si además añadimos la ventaja de partir de cero con el resto de sus rivales a partir de ahora, el Unicaja será un claro candidato a todo en ese final de Liga tan raro que la ACB ha ideado para salvar la temporada.

No hay fecha prevista para el inicio de este torneo, pero sí hay una fecha límite para arrancar, que coincidiría con el 30-31 de mayo. Si a esas alturas la actual crisis sanitaria no permite empezar a jugar, la ACB cancelará la temporada. Lo que no hay todavía es sede para este novedoso plan de la ACB. Además de las propuestas presentadas anteriormente del WiZink Center de Madrid, de las Islas Baleares o de las Islas Canarias, también se postuló ayer el Principado de Andorra.