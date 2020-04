Opiniones divididas con el formato elegido por la ACB para acabar la Liga

Si todo va bien y la situación de la pandemia comienza a controlarse, la Liga ACB concluirá el próximo mes de julio. Así lo decidieron los 18 clubes en la Asamblea de la ACB del pasado lunes. Dos grupos de seis equipos jugarán una liguilla de 5 jornadas a partido único. Los dos primeros clasificados de cada grupo pasarán a semifinales, que se jugarán también a partido único, al igual que la final. Todo se reduce a 7 partidos. Siete choques para ser campeón de la Liga ACB más extraña de la historia.

La Liga Endesa se decantó por la opción menos mala entre las existentes, pero no hay unanimidad sobre esta elección. Ni siquiera es seguro al cien por cien si este formato tendrá vida o morirá por el camino por culpa de la pandemia del COVID-19. La fecha tope para saber si el baloncesto está de vuelta es el 30-31 de mayo. Si a esas alturas no es posible por motivos sanitarios, la ACB cancelará definitivamente la temporada. De momento, ya han llegado las primeras reacciones de presidentes, entrenadores y jugadores, y lo cierto es que hay opiniones divididas.

El presidente del Unicaja, Eduardo García, es la primera voz que se ha manifestado como representante de la entidad malagueña. «Se ha dado un paso adelante para conseguir finalizar esta temporada tan anómala, había que buscar soluciones y ésta es la menos traumática para todos», expresó en los medios del club días atrás. El máximo responsable del club verde argumentó que esta opción será la mejor para los aficionados al baloncesto: «Va a ser bonito si se puede celebrar. Mi sueño es que se lleve a efecto porque será que todo va un poco mejor».

La vuelta a las canchas reduciría el impacto económico de esta crisis en la entidad, por lo que es una opción importante para lo institucional, no solo para lo competitivo.

No piensan así, sin embargo, los protagonistas que lo tienen que hacer posible. Hay cierta desconfianza en los jugadores, que están dispuestos a volver únicamente si se asegura la salud de todos ellos. Lo dejó claro días atrás el comunicado que publicó la Asociación de Baloncestistas Profesionales (ABP) como respuesta a la decisión de la ACB. En él se critica «la falta de empatía por parte de los gestores» por no tener en cuenta la opinión de los jugadores. «Ellos quieren desarrollar su profesión. Desean jugar al baloncesto, pero no en cualquier situación. Se debe tener absolutamente claro que las condiciones están acorde a las recomendaciones de las autoridades sanitarias», recoge el comunicado.

Un excajista como Dani Díez, por ejemplo, declaró para EFE que si se vuelve «tendrá que jugarse en un lugar con grandes medidas de seguridad». Algo parecido manifestó una de las sensaciones de la temporada, el jugador del Tecnyconta Zaragoza Carlos Alocén: «Todos queremos volver, pero la salud es lo primero». Es éste el ambiente entre los actores principales del parqué y es también la realidad por encima de los intereses. Solo se jugará si se garantiza que no hay riesgo de contagios.

Y para que sea posible, en caso de dar luz verde a la nueva liga de 12 equipos, habrá primero una pretemporada de unas tres semanas. La Liga lleva paralizada desde el pasado 8 de marzo y el entrenamiento en casa, confinados y en muchos casos muy limitados, lógicamente obliga a los jugadores a recuperar el ritmo físico de competición. La ABP, en este sentido, también se refirió en el comunicado, solicitando «desarrollar un protocolo detallado y avalado por las autoridades». Bien sean test, el trabajo en grupos reducidos y otras medidas que aseguren el distanciamiento social. Es algo contradictorio en cualquier deporte de equipo, por lo que sería una situación muy extraña a la que tendrían que adecuarse.

Nada está confirmado, tampoco lo que pasará con los equipos de la zona baja. La ACB se mantiene firme en la decisión de que no haya descensos, pero aún deberá buscar una solución para los equipos de LEB Oro que están en puestos de ascenso a la máxima categoría. Esta variante no ha disgustado a los clubes afectados, Montakit Fuenlabrada y Movistar Estudiantes, aunque suponga «una permanencia triste», como ha manifestado el presidente del club de Fuenlabrada. Hay muchas preguntas por resolver todavía.

A siete del éxito



En todo caso, en los aficionados ha dejado un buen sabor de boca esta decisión. Formato corto y rápido, siete partidos en total, aunque con un ambiente «extraño» al tener que jugarse a puerta cerrada. El Unicaja queda encuadrado en el Grupo A junto al Barça, Iberostar Tenerife, RetaBet Bilbao, Kirolbet Baskonia y Joventut. El Grupo B lo completan Real Madrid, Casademont Zaragoza, MoraBanc Andorra, Valencia Basket, San Pablo Burgos y Herbalife Gran Canaria. El camino no será fácil y no habrá margen de error para ningún equipo.

Lo positivo del parón para el conjunto malagueño no ha sido otra cosa que el tiempo. Era la única solución para sanar todas las lesiones que sufrió en un tramo esencial de la temporada. Hasta siete efectivos ocuparon la enfermería: Alberto Díaz, Carlos Suárez, Josh Adams, Jaime Fernández, Melvin Ejim, Axel Toupane y Milosavjlevic (ausente toda la temporada). La plaga de bajas tendía a perjudicar directamente a los resultados en ACB y Eurocup, aunque el club se movió con rapidez en los despachos fichando a tres piezas más que interesantes.

Gal Mekel se salió en su debut dejando patente su condición de base director, de Simonovic se espera que aporte su experiencia y hay muchas expectativas puestas en Bouteille, puro talento anotador. En esa hipotética «liguilla» a seis, estos serían los disponibles para Luis Casimiro: Alberto Díaz, Josh Adams, Gal Mekel, Jaime Fernández, Brizuela, Bouteille, Waczynski, Melvin Ejim, Carlos Suárez, Simonovic, Thompson, Rubén Guerrero, Gerun y Frank Elegar. Una plantilla completa y con muchas variantes en la que habría que hacer dos descartes.

El Principado de Andorra podría ser el escenario elegido como sede para albergar los partidos, aunque también se postulan pabellones de las Islas Canarias o Baleares, zonas donde la epidemia está más controlada. En las próximas semanas se sabrá si el nuevo modelo de competición, bien visto por unos y no tanto por otros, ve la luz o acaba en el tintero. Todo dependerá de la situación del COVID-19.

Hay consenso entre todas las partes para que la temporada no se estire más allá de los primeros días del próximo mes de julio, lo que impide prolongar por encima del final de mayo la vuelta a la competición.