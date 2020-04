Jacob Wiley, un ejemplo de superación personal en la agenda del Unicaja

El Unicaja está pendiente de poder finalizar de la mejor manera posible esta temporada, tanto en la Liga Endesa como en la Eurocup. Pero eso no quita para que en los despachos de Los Guindos se trabaje ya pensando en la próxima campaña 20/21.

En pleno mes de abril, este parón competitivo provoca que comiencen a aparecer ya los primeros nombres en el mercado vinculados a unos y otros clubes. El pasado domingo, por ejemplo, desde la prensa de Israel se vinculaba al jugador interior americano Jacob Wiley con el Unicaja, un interés que este medio pudo confirmar.

Wiley es un jugador estadounidense de 2.03 de altura, potente físicamente, que esta temporada milita en el Panathinaikos y que tiene pasado en la Liga Endesa, tras jugar el final de la campaña pasada 2018/2019 en el Herbalife Gran Canaria. Wiley podría ser el recambio en Málaga de Frank Elegar, que acaba contrato este verano y no continuará en Málaga la próxima temporada.

El periodista Mel Otero, colaborador de este medio, publicó en marzo de 2019 un artículo en La Opinión de Málaga en el que descubría la historia de superación de este jugador estadounidense, ahora en la agenda verde.

Y es que la vida del jugador californiano ha estado muy lejos de ser fácil. De hecho, la mayoría de los que actúan como hizo Jake en la adolescencia suelen acabar en la cárcel. Pero Wiley siempre fue un superviviente.

Nació en Long Beach, California, de una madre negra, Sheree Gilkey, y de un padre blanco, Jeff Wiley, que nunca llegaron a casarse. Wiley recuerda que su vida cambió cuando tenía 8 años y supo que su padre era «un alcohólico furioso» y que por eso no podía verlo tan a menudo como le gustaría. Ese día su madre le dijo: «Tiene un terrible problema con la bebida, no puede parar». En ese momento entendió muchas cosas de su niñez.

Nunca fue maltratado por su padre pero mentalmente se vio afectado. A pesar de todo, el pequeño Jake seguía manteniendo cierta admiración por su padre. Jeff conseguía empleos que perdía en un mes por sus problemas y un día decidió abandonar California rumbo a la casa de sus padres en Newport, Washington.

En ese momento, Jake no iba regularmente a clase, no podía competir porque sus notas no alcanzaban el límite permitido y su talento atlético se estaba perdiendo. Y a pesar de la oposición de su madre, decidió marcharse con su padre a la ciudad de sus abuelos.

Vivían en un ático de un casa de unas dimensiones parecidas a la habitación de un hotel. Después de unos meses de cierta calma, su padre volvió a beber y se intentó suicidar en varias ocasiones. Cuando ya había empezado su rehabilitación, la abuela de Jake falleció y su padre no pudo soportarlo. Se había ido la única persona que le apoyaba incondicionalmente, y finalmente días después una mañana amaneció muerto. Ese día, el 6 de febrero de 2011, Wiley ocupaba la portada del periódico local, compartiéndola con la Super Bowl, gracias a su gran partido con Newport HS.

Un nuevo golpe que superó apoyado por su abuelo John. De nuevo volvía a remontar y llegaba a la Universidad de Montana. Un sitio donde nunca se adaptó. Después de un primer año horrible con 1 puntos y 3 minutos de media, y una humillante derrota ante Syracuse, decidió dejar el baloncesto. Estuvo un año parado, dedicado al atletismo en pruebas de 200, 400 y relevos, y trabajando limpiando platos por 7 dólares la hora. No tocó un balón desde septiembre hasta marzo, pero viendo los partidos de las finales de la NCAA en la TV el gusanillo le volvió a picar y decidió volver.

Lewis-Clark State le acogió y comenzó a destacar cuando su novia desde los 14 años, Brittany, que tenía tres trabajos para poder mantenerse, se quedó embarazada. Con 20 años, Wiley se planteaba volver a dejar el baloncesto para darle a su hijo lo que él no había tenido: un padre. Pero decidió seguir. Trabajaba en una gasolinera y entrenaba en el gimnasio de una reserva de nativos americanos donde también trabajaba. Todo parecía ir bien de nuevo cuando su abuelo falleció.

A los pocos días su mujer se ponía de parto. Un parto muy complicado donde estuvo a punto de morir. Al final salvó la vida y la pequeña Aliya vio la luz de este mundo. Con Aliya, su suerte pareció cambiar y con pocas horas de sueño y mucho trabajo pudo salir adelante en el baloncesto y sacar adelante a su familia. Olvidado en el draft sí pudo debutar en la NBA con los Brooklyn Nets, antes de viajar a Europa para hacerse jugador profesional de baloncesto.

«Es como Denis Rodman con tres centímetros menos», dijo su entrenador en la universidad. En menos de seis años vivió en 4 estados, fue a tres universidades, jugó a tres deportes y perdió a muchos de sus familiares más queridos. Wiley es un ejemplo de superación y un jugador muy interesante que el Unicaja tiene en su radar.