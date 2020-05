Una ACB 2020/2021 con el Unicaja... y 19 equipos más

La crisis del coronavirus va a provocar un giro radical en el baloncesto español del presente y también en el del futuro inmediato. El pasado 26 de abril, La Opinión de Málaga publicó una información titulada: "¿Una ACB de 20 equipos?". En ese momento era un rumor insistente en los mentideros del deporte de la canasta que cada día parece más real y ya inevitable.

La ACB anunció semanas atrás el nuevo formato elegido para acabar la presente temporada, con 12 equipos (Unicaja incluido) en una liguilla de dos grupos de 6 en sede única para acabar la temporada, sin descensos. Eso quiere decir que los mismos 18 clubes que arrancaron el pasado mes de octubre la Liga 2019/2020, formarán parte de la parrilla de salida de la próxima edición liguera. Junto a ellos estarán también los dos equipos que ascenderán desde la Liga LEB Oro. O sea, que la próxima campaña, salvo giro radical, la Liga Endesa tendrá 20 equipos.

La intención de la ACB era mantenerse con los 18 clubes actuales. El problema es que la LEB no renuncia a sus derechos. "Hay dos clubes que merecen subir. No es una cuestión de llegar a un acuerdo. Hay un convenio firmado y como haríamos en otro caso le diremos a la ACB quién consideramos que debe subir. Con la ACB tenemos una relación continua y cordial y cada uno defiende sus intereses legítimos pero sabiendo que el baloncesto español es uno", explicó el excajista Jorge Garbajosa, presidente de la FEB, sobre esta cuestión.

En caso de que no se pueda jugar la fase de ascenso en la LEB Oro debido a la crisis sanitaria provocada por el coronavirus, serán el primer y el segundo clasificado de la categoría en el momento del parón, el Carramimbre Valladolid y el Gipuzkoa, quienes serían propuestos para subir al universo ACB.

La Liga Endesa de 20 equipos provocará cambios también en el sistema de competición. Según ha publicado AS, la ACB ha sondeado la opinión de los 18 clubes de la Liga Endesa acerca de un necesario cambio de formato para el que ya se valoran diferentes alternativas.

El primer problema que se avecina es la evidente sobrecarga de partidos, con cuatro jornadas más. Para los equipos que participan en competición europea, además, la ampliación liguera provocará una saturación en el calendario que tiene difícil arreglo, si tenemos en cuenta que hay que añadir, además, las Ventanas FIBA, el Preolímpico del próximo mes de junio y los JJOO de Tokio, previstos para el próximo verano.

Se estudian todo tipo de opciones. Desde una Liga todos contra todos, sin play off, hasta dividir los 20 equipos en dos grupos, presumiblemente geográficos. Cualquier alternativa está sobre la mesa. Todas tienen sus pros y sus contras, por eso se ha sondeado con los clubes cuál sería la mejor opción posible. El sistema del todos contra todos ahorraría los partidos de play off; el de los dos grupos de diez, disminuiría los choques de Liga Regular, pero haría posible mantener la emoción final de los play off, un sistema creado en 1984 y que ha sido intocable hasta ahora.

Garbajosa cree que es normal que la Liga Endesa se plantee nuevos formatos. "Nosotros también lo hacemos. Es lo que hay que hay que hacer ante situaciones excepcionales en las que hay que mirar por el bien común", finalizó.

Las próximas semanas habrá decisión definitiva. Cualquier cosa que no sea una Liga Endesa 2020/2021 de 20 equipos sería una sorpresa. Si eso es así, ¿habrá cuatro descensos desde la ACB a la LEB el verano de 2021? Ese es otro debate abierto y que también necesitará un consenso entre todas las partes. Pero cada cosa a su tiempo.