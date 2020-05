Terminar la Eurocup, misión "casi" imposible

No es oficial, pero cada vez el rumor es más intenso: No habrá fase final de la Eurocup ni acabará tampoco la Euroliga. La gran mayoría de clubes europeos no quieren volver a jugar esta campaña y todo apunta a que en estos próximos días (el lunes 25 es la fecha tope) se tomará la decisión definitiva de dar por cancelada la temporada europea 2019/2020 en las dos principales competiciones continentales. A día de hoy, cualquier otra determinación, sería una gran sorpresa.

Josean Querejeta, presidente del Baskonia, Alper Yilmaz, general manager del Anadolu Efes o Trey Thompkins, jugador del Real Madrid, son algunos de los que se han manifestado públicamente en contra de reanudar la Euroliga y la Eurocup. Otros dirigentes y jugadores lo admiten también a título privado, afirman convencidos que la posibilidad de reanudar la competición es casi nula, pero la Euroliga se dio de plazo hasta el día 25 para tomar una decisión definitiva y parece que está dispuesto a agotar el tiempo hasta el último día. Eso sí, la cuenta atrás ya está en su esprint final.

El Unicaja arrancó ayer, lunes, una nueva fase de preparación después de la vuelta al trabajo hace ya algo más de una semana. El equipo verde es uno de los pocos de Europa que tiene a toda su plantilla entrenando. Curiosamente, el Reyer Venezia, rival cajista en los cuartos de final de la Eurocup, confirmó este lunes a La Opinión de Málaga, a través de Francesco Rigo, uno de los responsables de su departamento de comunicación, que sus 7 americanos han regresado de Estados Unidos y están ya en Italia con el resto del equipo, una noticia cuanto menos sorprendente porque el club no ha hecho oficial ninguna nota al respecto, no hay ninguna imagen que lo atestigue y porque habrían regresado de su país, además, sin tener seguridad de que va a acabar la competición, algo difícil de entender.

El Reyer Venezia y sus jugadores norteamericanos llegaron a un acuerdo económico para abandonar Italia el pasado mes de marzo y se plantearon el hipotético regreso en función de lo que la LEGA y la Eurocup decidieran en estas fechas. La primera está suspendida definitivamente y la segunda corre serio peligro, por lo que sorprende mucho esa «vuelta» de sus jugadores a la ciudad italiana.

Lo del Venezia (si la información que se apunta desde el club es correcta) y lo del Unicaja, con su plantilla al completo entrenando, no es lo normal en casi ningún otro club europeo, con sus jugadores en sus respectivos países de origen desde hace varias semanas, a la espera de acontecimientos, algo que también genera muchas dudas sobre un hipotético regreso de la competición.

Y es que con este panorama, si la Euroliga decidiera seguir adelante con el torneo, el problema para los clubes sería reclutar de nuevo a jugadores que deberían volver desde su país natal para jugar sólo uno, dos o tres partidos, todo ello teniendo en cuenta que hay que pasar un periodo de cuarentena antes de iniciar los entrenamientos previos al comienzo de esa fase final fijado para el 4 de julio, dentro de aproximadamente mes y medio. Un lío gordo que invita poco al optimismo.

La Eurocup decidió semanas atrás acabar esta temporada con un nuevo formato, con una Final a 8, en una única sede y con todos los partidos jugándose a puerta cerrada. Una intención que choca con lo que ha ido pasando estos últimos días, con la cancelación de casi todas las Ligas nacionales. De hecho, solo el Unicaja y el Partizan, de los 8 equipos que permanecen en la Eurocup, tienen todavía viva su competición doméstica. Reyer Venezia y Virtus Bolonia (Italia), Unics Kazan (Rusia), AS Mónaco (Liga de Francia), Promitheas Patras (Grecia) y Tofas Bursa (Turquía) han visto cómo sus Ligas se han cancelado definitivamente.

Si como todo apunta, la competición continental no acaba esta temporada, el Unicaja perderá todas sus opciones de jugar la Euroliga el próximo curso, el gran objetivo (junto a la Copa del Rey) que el club cajista se había marcado para esta 2019/2020.

Cuando la pandemia del coronavirus paralizó la competición, el Unicaja estaba en una posición de privilegio en la Eurocup para encarar el play off. El primer rival, en cuartos de final, era el Reyer italiano, con ventaja de campo para los de Luis Casimiro. En las hipotéticas semifinales esperaba el ganador del duelo AS Monaco-Virtus Bolonia. Si fuera contra los del Principado, con ventaja de pista para los monegascos; y si fuera contra el cuadro italiano, con dos de los tres partidos del play off de semifinales en el Martín Carpena. Una situación ideal para buscar plaza en la Euroliga 2020/2021.

La crisis económica que asoma para estos próximos meses provoca que la «presunta» mala noticia que puede ser oficial en los próximos días de no acabar la Eurocup y dejar vacantes los billetes para la Euroliga 20/21 no sea un trauma para el club de Los Guindos. Más bien al contrario. Y es que jugar la máxima competición europea obligaría al Unicaja este próximo mercado estival a un desembolso económico para mejorar la plantilla poco recomendable en una situación de crisis financiera como la actual. Tampoco hace mucha gracia en los despachos de Los Guindos la posibilidad de jugar varios meses de la próxima temporada a puerta cerrada. Volver a la Euroliga y tener que hacerlo la mitad de la temporada sin público en el Martín Carpena sería un fastidio para club y aficionados.

O sea, que volver a disputar la Eurocup 20/21, con opciones serias de lograr el título y una plaza para la Euroliga 21/22 (con la actual situación sanitaria presuntamente ya normalizada), tampoco parece que sería, en estas circunstancias, un problema grave para los intereses del club cajista. Habrá que esperar, no obstante, que la Euroliga haga oficial su decisión final. Los próximos días serán claves.