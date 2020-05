Casimiro: "Tenemos ganas de entrenar de verdad y de competir en la Liga"

"Si mantenemos las normas y tenemos la responsabilidad de equipo y la responsabilidad individual como ciudadanos, yo creo que se puede llegar a jugar y competir en nuestra Liga". Son palabras de Luis Casimiro, entrenador del Unicaja, en la segunda semana de trabajo de su equipo, en el pabellón de Los Guindos. Habla, por cierto, de volver a competir en la Liga Endesa, pero sin nombrar una Eurocup que parece cada día más difícil que pueda terminar esta temporada.



"Ahora mismo hay ganas de volver a entrenar baloncesto de verdad, de poder disputar situaciones reales de juego, ese es el primer paso. Y si tenemos muchas ganas de hacer esas situaciones que son del propio baloncesto, de competir todavía mucho más", expresó Casimiro en declaraciones facilitadas este martes por el club.



El preparador cajista reconoció que la vuelta al trabajo con todas las pautas de seguridad hace que esté siendo "diferente, raro", pero que también les viene "bien" después de haber estado "tantos días en casa metidos". "Estar ahora aquí te da más vida, pero todavía no tiene nada que ver con situaciones reales de baloncesto. Yo diría que estamos en fase de toma de contacto con el medio, pero la verdad es que todo parecido con la realidad del juego, no tiene nada que ver", indicó.





Luis Casimiro remarcó que se van "adaptando" a las medidas de seguridad, pero que en la cancha es "difícil mantener este distanciamiento cuando el jugador sale hacia un lado, cuando vas al rebote o cuando empiezas a trabajar en grupos". "Lo que pasa que si estamos controlando que todo el mundo que está trabajando ha dado negativo,tenemos todas la medidas de seguridad y demás, estamos reduciendo muchísimo los riesgos de poder contagiar la enfermedad, contraerla o propagarla.", añadió el técnico del conjunto malagueño., y de los que no estaban tan bien, porque siempre hay jugadores que no están al mismo nivel, sobre todo de activación mental, sí he notado que con el paso de los días han ido a más de entusiasmo, de alegría y de estar más activos a todos los niveles", subrayó el técnico."Físicamente yo creo que nos vamos a poner bien porque la vuelta ha sido muy gradual. El trabajo que se ha hecho durante el confinamiento en casa ayuda, pero luego el que llevamos haciendo aquí en el pabellón ha sido muy gradual y poco a poco los jugadores van entrando.que no haya lesiones y en ese sentido llevamos el trabajo bastante controlado", sentenció Luis Casimiro.