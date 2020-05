Carlos Suárez: "La vuelta está siendo durilla"

Carlos Suárez, después casi dos semanas de trabajo, ha hecho balance a través de los canales oficiales del Unicaja sobre cómo está llevando la vuelta a los entrenamientos tras casi dos meses recluidos en sus domicilios. "Al principio ha sido un poco durilla, después de la inactividad que llevamos durante 58 días de confinamiento en nuestra casa. Se puede decir que es una pretemporada pero tampoco es así porque al estar tanto tiempo en casa sin hacer nada digamos que es más dura por la inactividad continuada", comenta el capitán.



Todo este tiempo parado repercute en que el cansancio se manifiesta de manera más rápida, asegura. "A medida que va pasando la semana van pesando las piernas. Hemos tenido un parón y es cierto que ahora estamos más descansados pero conforme pasen las semanas nos sentiremos más pesados y con muchas agujetas. Esperamos pasar esto en dos o tres semanas y poder llegar, cuando de verdad se reinicie la competición, en la mejor forma posible". Esto que comenta Suárez ya ha sido advertido semanas anteriores por médicos especialistas en deporte, que recalcaban la posibilidad del aumento de lesiones tras el parón por el coronavirus.



Asimismo, Suárez no esconde que han perdido "algo de tacto con el balón". "Muchos no tenemos canasta en casa y quieras o no, no poder tirar hace que pierdas ese tacto, ese acierto, esa sensibilidad con el balón tan necesaria en nuestro deporte".



Otra importante novedad es el protocolo sanitario, que se hace aún más patente durante los entrenamientos y será también imprescindible cuando se puedan disputar partidos: "Las medidas de seguridad son algo nuevo a lo que nos vamos a tener que acostumbrar, va a ser lo más normal del mundo llevar mascarilla y demás. Hay que acostumbrarse a ello", reseña el capitán.





Pero sin duda, lo mejor para los jugadores del Unicaja es volver a ver a los compañeros, aunque para Carlos "ha sido un reencuentro en la distancia porque no podemos acercarnos mucho unos a otro, no hemos podido hablar, ni chocar€ todo en la distancia. pero siempre es bueno ver a gente con la que compartes la mayor parte del año y poco a poco, cuando vayan pasando la fases de acondicionamiento esperemos volver como antes".En cuanto al futuro, Suárez revela que todos quieren volver a competir: "Esto de entrenar y volver a pasar lo síntomas de pretemporada tras la inactividad se hace duro y lo que quieren los jugadores es jugar partidos", concluye Suárez.