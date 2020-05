Rubia: "La fase final va a ser muy bonita"

Manolo Rubia, director deportivo del Unicaja, hizo un repaso a la actualidad cajista, centrándose en la novedosa fase final de la Liga Endesa que disputará el conjunto verde en Valencia del 17 al 30 de junio y la suspensión definitiva de la Eurocup. El dirigente cajista asegurá que este formato para concluir la ACB será "totalmente diferente, que nunca se ha vivido y va a dar oportunidad a los equipos de dar sorpresas. Va a ser una experiencia muy bonita".

Sobre la suspensión definitiva de la 7Days Eurocup que se anunció el lunes, Manolo Rubia lamenta la situación aunque entiende las circunstancias: "Todos veíamos muy difícil que la Eurocup pudiera retomarse, dadas las condiciones en cada uno de los países de los 8 equipos que estaba implicados, iba a ser muy difícil moverse entre esos países. Así que creo que es muy lógico que se haya suspendido. Es una pena que no se pueda llevar a cabo. Yo he estado en contacto con los 8 equipos implicados y es una pena que no se lleve a cabo, incluso de la forma que se había planteado con una Final a 8. Hubiera sido muy bonito pero esperemos que el año que viene podamos retomar la competición y no haya esta problemática que ahora mismo existe e impedía que se pudiera celebrar."

Respecto a la Liga Endesa, el director deportivo sabe que "hay circunstancias parecidas por el virus que nos ha impedido terminar una liga en condiciones normales, pero creo que los clubes han encontrado una solución muy bonita para que los 12 primeros equipos puedan jugar una fase final, totalmente diferente, que nunca se ha vivido, en una ciudad como Valencia que tiene unas instalaciones espectaculares y donde vamos a estar muy bien. Va ser parecido a lo que se vive en la Liga de Verano de Las Vegas, con 12 equipos concentrados, una experiencia muy bonita. Y va a dar oportunidad a equipos como nosotros, como Iberostar Tenerife o Casademont Zaragoza, por ejemplo, que estaban muy bien colocados, de dar una sorpresa. Evidentemente Real Madrid y Barcelona parten con ventaja por las plantillas que tienen, pero vamos a ver qué pasa".

Sobre el atractivo de este nuevo sistema de competición, el factor sorpresa será lo más atractivo: "Siendo un competición totalmente diferente, creo que en los dos grupos todos los equipos van a tener posibilidades de dar sorpresas. Hay equipos fuertes como Iberostar Tenerife que estaba muy bien, Retabet Baskonia que ha recuperado a lesionados, Barça, Joventut, nosotros", aseguró Manolo Rubia.

El Unicaja, que se encuentra entrenando para preparar esta fase final, encara esta competición con ilusión, en palabras de su Director Deportivo: "Nosotros hemos perdido a Jaime porque tenía que operarse pero hemos recuperado a jugadores lesionados, más Simonovic y Mekel... Creo que vamos a tener una plantilla para competir y estar lo más arriba posible".