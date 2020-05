Eduardo García: "Una Liga Endesa de 20 equipos me parece una barbaridad"

Eduardo García, presidente del Unicaja, estuvo este mediodía en Cope Málaga pasando revista de la actualidad del equipo verde, que en pocos días ha sabido que no acabará la temporada en la Eurocup, pero sí podrá jugar a partir del 17 de junio la fase final de la Liga Endesa en Valencia. El máximo dirigente verde fue claro en todos los temas por los que fue cuestionado.

Liga Endesa

"Que se retome la Liga Endesa es bueno para la competición y para el baloncesto en general. Damos prueba de querer llegar a una normalidad con el baloncesto en directo y con la vuelta de la competición. No ha sido fácil, pero había voluntad mayoritaria de culminar la competición. Teníamos dudas por la evolución de la pandemia y ahora la situación es mejor que hace dos meses o dos meses y medio. Va a ser un espactáculo en todos los sentidos".

Seguridad

"Dudas tenemos todos, pero los protocolos son suficientemente fuertes y comprometidos como para que la situación vaya bien. Todo se hace con la máxima rigurosidad para que salga bien. Estamos poniendo todos los medios para que no haya problemas. La salud es lo primero y no hemos dejado en ningún momento de que sea lo primordial".

Suspensión de la Eurocup

"Teníamos muchas ilusiones puestas en la Eurocup. Que se haya anulado la competición nos ha venido mal. Pero miramos al futuro y hay que pasar página rápidamente. No era fácil encontrar un sitio para jugar y que los equipos participantes estuviésemos en buenas circunstancias, además de los controles exhaustivos que había que hacer. Queríamos jugar la Euroliga la próxima temporada e íbamos bien encaminados, tras ser campeones del grupo en el Top 16. Habíamos hecho bien nuestro trabajo, pero estos ha ocurrido así y lamentablemente no hemos podido competir".

Presupuesto 2020/2021 y ACB de 20 equipos

Los presupuestos van a ir a la baja porque lamentablemente la situación es anormal y hay que tomar decisiones que no son normales. Ahora mismo no podemos hacer un presupuesto con todas las incógnitas que hay que despejar respecto a cómo, cuándo o con qué formato será la próxima temporada. No hay todavía escenarios despejados. Hay que resolver lo de la ACB. Mantener 18 equipos sería lo ideal, pero si hay 20 habría que estudiar cómo lo haríamos. Esperemos ver un horizonte más claro en las próximas semanas. 20 equipos me parece una barbaridad. Hay que ver cómo se puede resolver esto. Cuando acabe esta temporada habrá que ver cómo se replantea todo".

Fase Final de la Liga Endesa

"El sueño que tenemos todos es hacer un buen papel. No tenemos a Jaime Ferrnández, pero había que pasar por esta circunstancia. Estamos satisfechos para que a principios de la próxima temporada esté con nosotros. Las nuevas incorporaciones están muy metidos en el equipo y queremos estar a un buen nivel".

Futuro de Luis Casimiro

"Luis Casimiro, hasta que se paró la competición, a mediados de marzo, había cumplido todos los objetivos: final de Copa y ser cabezas de serie en la siguiente fase de la Eurocup. Ahora falta terminar la temporada. Una vez se acabe, tomaremos la decisión de continuar o no con el entrenador, al igual que con los jugadores que acaban contrato. No vamos a tomar ninguna decisión antes de que acabe la Liga".

"Caso Abonos"

"Estamos estudiando qué fórmula de compensación le damos a nuestros abonados. No queremos sustraerle nada a nadie. Me gustaría poner el dinero necesario encima de la mesa a los que quieran la devolución, pero en los próximos días, en una semana o 10 días, daremos cuenta de qué medidas adoptamos y espero que toda la gente quede satisfecha. Son momentos difíciles para todos, intentamos llevarlos con normalidad y con ilusión, pero no es fácil tomar decisiones con lo que ha pasado estas últimas semanas. Ha sido un palo muy grande esto que ha pasado e intentaremos que a los que no están a gusto con la situación, darles la respuesta adecuada. Nosotros les damos facilidades a los abonados de pagar a 12 meses vista sin intereses, algo que hacen pocos clubes. Ahora estamos en un situación anómala y tenemos que buscar soluciones para que tengan su compensación. Estamos negociando muchas cosas, entre ellas que nuestros aficionados puedan ver los partidos de alguna manera por la plataforma digital, pero es solo una de las muchas cosas que estamos estudiando".