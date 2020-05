La Fase Final de la Liga Endesa, un «premio» para el Unicaja

Hay un malestar considerable en el seno del Unicaja con la Federación Española de Baloncesto por su decisión de que no haya fase de ascenso a la máxima categoría del baloncesto femenino nacional, lo que ha impedido a las chicas de Lorena Aranda poder optar a subir desde la LF2 a la Liga Femenina Endesa. No se discute desde la entidad de Los Guindos tanto la decisión final tomada por la FEB como las «formas», ya que alargar tantas semanas esta determinación ha hecho que el club se haya gastado un dinero en salarios con todas sus jugadoras (hay que recordar que no se acogió a un ERTE ni se les dejó marchar a sus casas) que se podía haber ahorrado si la suspensión se hubiera anunciado antes.

En el caso de la ACB, la sensación es justo la contraria en la entidad verde. Y es que el anuncio oficial de que la segunda quincena del próximo mes de junio se va a celebrar en Valencia la Fase Final de la Liga Endesa supone un «premio» para el club de Los Guindos, que ha apostado durante los últimos meses por mantener a sus jugadores lo más cuidados posible a la espera de unos acontecimientos que, finalmente, han mejorado lo suficiente para que la competición pueda ser otra vez una realidad, a partir del día 17 de junio.

El Unicaja, en una apuesta sin precedentes en Málaga y casi en el básket de elite europeo, reaccionó a la plaga de lesiones que le asoló tras la disputa de la Copa del Rey saliendo al mercado para fichar ¡¡tres jugadores en solo diez días!! Llegaron primero el alero francés Axel Bouteille y el ala-pívot serbio Marko Simonovic y, una semana después, el base israelí Gal Mekel.

Con el mercado europeo cerrado para los play off de la Eurocup (que después han sido suspendidos de forma definitiva), los tres fichajes llegaron con el único objetivo de reforzar al equipo para realizar un buen final de temporada en la Fase Regular de la Liga Endesa. Es cierto que con el doble objetivo de que los tocados en aquel momento Alberto Díaz, Carlos Suárez, Jaime Fernández, Axel Toupane o Josh Adams pudieran recuperarse y centrarse exclusivamente en la lucha por el título de la segunda competición continental.

El caso es que la apuesta económica y deportiva de los verdes reforzando la plantilla podía haberse quedado en nada si se suspendía la temporada, algo que ahora el club podrá rentabilizar, afortunadamente, disputando con una plantilla muy compensada (menos Jaime y Toupane, todos los demás se han recuperado) la esperada Fase Final que espera en Valencia.