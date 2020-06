Examen final en Valencia para Luis Casimiro y media plantilla

La Fase Final de la Liga Endesa 2019/2020, que tiene previsto arrancar el próximo 17 de junio, servirá para decidir cuál de los 12 equipos participantes (los mejores en la clasificación cuando se suspendió la competición el pasado mes de marzo) es el nuevo campeón liguero y también será un examen final y definitivo para muchos jugadores de la actual plantilla del Unicaja, además del propio técnico, Luis Casimiro, de cara a saber si tienen un hueco o no en el plantel cajista del próximo curso 2020/2021.

El pasado jueves, el presidente cajista, Eduardo García, habló en Cope Málaga sobre las renovaciones y la planificación del equipo para la próxima temporada. El máximo mandatario del club de Los Guindos dejó claro que el club no hará ningún movimiento hasta que no concluya la temporada, descartando cualquier tipo de anuncio oficial de entradas o salidas en estos próximos días. «Una vez que se acabe la Liga, tomaremos la decisión de continuar o no con el entrenador, al igual que con los jugadores que acaban contrato. No vamos a tomar ninguna decisión antes de que acabe la Liga», afirmó García con rotundidad.

Justo antes de que la pandemia del coronavirus paralizara la Liga, el club tenía muy adelantadas la continuidad de Carlos Suárez (tiene una opción el club este verano para rescindir su contrato) y la de Alberto Díaz, con un año más asegurado y al que se le quiere firmar una ampliación plurianual. Es probable que ambas operaciones se hubieran hecho oficiales a lo largo de estas últimas semanas de no haber mediado esta crisis sanitaria, aunque es cuestión solo de tiempo que se retomen ambas negociaciones y que se cierren satisfactoriamente.

El capitán y el base canterano son dos «privilegiados» que tienen su futuro asegurado vestidos de verde el próximo curso. Pero no pasa lo mismo con otros jugadores de la actual plantilla ni con el entrenador, que deberán todavía de ganárselo.

En el caso de Luis Casimiro, su continuidad se da casi por segura. Solo una debacle del equipo en Valencia podría hacer cambiar los planes. Si el pasado miércoles la ACB hubiera suspendido definitivamente la Liga y la temporada se hubiera acabado, a estas horas el club ya habría anunciado oficialmente la renovación de su entrenador. Eso es, al menos, lo que se lee entre líneas de las declaraciones a este respecto del presidente esta semana: «Luis Casimiro, hasta que se paró la competición, a mediados de marzo, había cumplido todos los objetivos: final de Copa y ser cabezas de serie en la siguiente fase de la Eurocup. Ahora falta terminar la temporada...». O sea, que en el club (al menos en una parte mayoritaria) se considera que el trabajo del técnico merece una continuidad que solo una mala imagen en Valencia puede hacer variar.

Mientras el técnico de Puertollano tiene más cerca que lejos su continuidad en el club a partir de agosto, hay varios jugadores que acaban contrato y que tendrán en Valencia lo más parecido posible a un examen final. Casi como una Selectividad en la que en 5, 6 ó 7 partidos se decidirá si su futuro sigue en Málaga o deberán buscar otro destino.

Con Melvin Ejim y Frank Elegar el club tiene una opción de ampliación de su contrato por una temporada más. No lo van a tener fácil (sobre todo el pívot) y parece que solo una gran actuación en esta final liguera podría abrirles las puertas a su continuidad. El canadiense tiene en contra que en su posición ya tienen contrato asegurado para la próxima temporada Dragan Milosavljevic y Axel Bouteille, pero es que además hay interés en que siga también el polaco Waczynski (acaba contrato, pero se le quiere ofrecer la renovación), por lo que Ejim deberá «salirse» en Valencia para variar los planes iniciales de la dirección deportiva verde o redirigirlo al puesto de ala-pívot, aunque se busca en el mercado un «4» por lo que tampoco ahí tiene fácil encaje la pieza de Ejim.

Dos que claramente se jugarán su futuro en esta fase final liguera son el base-escolta Josh Adams y el director de juego recién llegado antes de la pandemia, Gal Mekel. El americano ha tenido etapas mejores y peores en estos meses de competición, empezó de base para pasar luego a jugar de «2». Hay muchas dudas sobre si es el jugador que necesita el equipo de cara al próximo curso, pero no se le puede descartar. Sus prestaciones en Valencia serán claves para que el club tome su decisión final.

A Gal Mekel solo le dio tiempo a jugar un partido antes de que se parara la competición. El base israelí, con solo un par de entrenamientos, dio una lección de repartir juego en Badalona, el día que se estrenó de verde cajista. Se le fichó hasta final de temporada y ahora está por ver si es el base que el club quiere para acompañar a Alberto el próximo curso o se busca otro perfil. Si el israelí juega en Valencia al nivel que lo hizo en aquel partido de Badalona, su futuro podría seguir ligado al equipo malagueño, pero parece deberá ganárselo sobre el parqué.

Mucho más tranquilos sobre su futuro afrontarán el asalto final al título liguero los jugadores que tienen contrato en vigor para el próximo curso: Alberto Díaz, Darío Brizuela, Axel Bouteille, Dragan Milosavljevic, Carlos Suárez, Rubén Guerrero, Volodymyr Gerun y Deon Thompson (también tiene contrato Jaime Fernández, pero no jugará en Valencia por su reciente operación). Además, tienen contrato para la próxima temporada el serbio Aleksa Avramovic y el canterano Francis Alonso, aunque con el primero de ellos no se cuenta y con el segundo se estudian varios escenarios posibles para el próximo curso, sin descartar su presencia en la primera plantilla verde.