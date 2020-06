El Unicaja sentirá a su afición en la Fase Final

La Fase Final de la Liga Endesa arrancará dentro de unos días en Valencia y, aunque en el parqué vuelvan a sonar los botes del balón y las zapatillas, las gradas deberán permanecer sin público por motivos de seguridad como consecuencia de la pandemia del coronavirus que todavía sigue entre nosotros.

Es muy extraño el silencio de un estadio o una cancha vacía, en el que se maximizan las conversaciones entre jugadores o las indicaciones de los entrenadores. Para llenar ese hueco, y aunque no se pueda emular el ambiente real de un partido tan disputado y competido como los de la Fase Final, el Unicaja se ha sumado a una iniciativa de Movistar para que, a través de sus redes sociales (Twitter y Facebook), todos aquellos seguidores del equipo verde y morado puedan estar «presentes» de manera virtual en los encuentros de La Fonteta.

Bajo el hashtag #ACBVolverEsGanar, los aficionados del Unicaja y del resto de equipos participantes de la liguilla podrán posar con sus mejores galas, ataviados con camisetas y bufandas animando a sus equipos. Estas imágenes serán proyectadas en las pantallas de la cancha valenciana durante los partidos.

La afición del Carpena no tardó en volcarse en este proyecto y en cuestión de unos minutos inundó las redes sociales con camisetas del Unicaja, pelucas verdes y fotografías con miembros del róster de Luis Casimiro como Alberto Díaz o Jaime Fernández e incluso con Chicui. En la playa, en los aledaños del Martín Carpena o en cualquier rincón de la grada del «infierno verde». Cualquier lugar es bueno para presumir de colores y además poblar las pantallas del palacio valenciano cuando jueguen los cajistas.

Sí, todos estamos de acuerdo en que jamás será lo mismo que un cántico, un grito de aliento o una ola que dé la vuelta al palacio, pero sin duda el ambiente en la cancha quedará un poco menos desangelado. Y así también los aficionados que estarán viendo los choques en sus casas podrán sentirse un poco más partícipes de este excepcional cierre de la temporada de la Liga Endesa.

Vidorreta analiza al Unicaja

El arranque de la Fase Final de la temporada está a la vuelta de la esquina. En el Grupo A, el conjunto de Los Guindos se medirá, entre otros, al Iberostar Tenerife. En los canales oficiales del club canario, su entrenador, Txus Vidorreta, hizo una valoración del calendario que le ha tocado al equipo y mencionó al conjunto malagueño.

Vidorreta considera que empezar ante Unicaja de Málaga, como sucederá, o frente a otro rival, no modifica el grado de dificultad de esta empresa. «En cualquier caso, iba a ser un arranque complicado el inicio. Hay equipos de altísimo nivel. Quienes somos de un perfil medio, también son partidos que hay que ganar en principio. Comenzamos con Unicaja, un equipo potente que se ha reforzado mucho, completamente distinto de aquel con el nos enfrentamos a principios de la temporada; cuenta con cuatro jugadores nuevos. Va a ser un partido duro, donde trataremos de hacer un buen juego para iniciar la competición con triunfo» explicó.

El entrenador vizcaíno valoró además el momento que está atravesando su equipo en una fase de preparación cada semana más parecida a la normalidad, ya con los entrenamientos con todo el grupo. «El equipo solo lleva cinco entrenamientos con contacto, pero se nota que no es un equipo nuevo. Teníamos buenos hábitos de los más de 40 encuentros disputados hasta el parón. Nos cuesta un poco en cuanto a ritmo, así que probablemente no lleguemos a alcanzar el mismo nivel que teníamos, pero noto que el juego no se ha resentido», explicó el técnico Vidorreta.