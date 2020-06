Francis Alonso, positivo en Covid-19, se perderá la Fase Final de Valencia

A falta de menos de 10 días para que dé comienzo la Fase Final de la ACB en Valencia, el Unicaja acaba de anunciar que uno de sus jugadores ha dado positivo por COVID-19 en el último test realizado antes de que la expedición viaje a la Comunitat Valenciana.



El club, a través de un comunicado oficial, no reveló la identidad del integrante del equipo afectado pero, tan solo unos minutos después. Francis Alonso informó en sus redes sociales que el positivo había sido él. El canterano cajista es asintomático y ya ha quedado aislado del resto del equipo. El club de Los Guindos ha tomado todas las medidas pertinentes y ha actuado en base al protocolo de sanidad y seguridad redactado por el Consejo Superior de Deportes y la Asociación de Médicos de Baloncesto en colaboración con la ACB.



En el breve comunicado, Francis segura que desde que llegó a Málaga a entrenar le hicieron diversas pruebas del coronavirus en las que dio negativo, aunque presentaba los anticuerpos de haber pasado el virus sin presentar síntomas. También sus familiares fueron sometidos a los tests, dando negativo en todo momento y permitiendo que Francis pudiese empezar a entrenar con normalidad.



"El club continuó haciéndome pruebas y tanto mis resultados como los de mi familia fueron favorables a que siguiera entrenando. La última vez que nos hicimos el PCR, aparece un positivo. Los resultados de esta prueba confirman que sigo teniendo anticuerpos y que a pesar de no poder contagiar, la ACB tiene unos protocolos establecidos que hay que respetar y eso hace muy difícil mi participación en el torneo", detallaba el jugador.



"Ha sido un año duro para mí, creía que ya había dejado atrás todo lo malo, sin embargo ahora me vuelvo a encontrar con esto. Desde que me dijeron que el PCR era positivo mi única preocupación ha sido no perjudicar todo el trabajo que ha realizado el equipo durante estas semanas. Estoy seguro de que lo van a hacer muy bien en el torno y quiero que sepáis que para mí, estar con el grupo estas semanas ha sido lo mejor que me llevo este año", concluía Francis Alonso.



A la espera de más novedades sobre el calendario, el resto del róster de Luis Casimiro continua con su actividad normal, entrenando de cara a la liguilla con la que concluir la Liga Endesa y ultimando los detalles para desplazarse hasta el Valencia el próximo jueves.





Agradecido de que nadie haya salido perjudicado de esta situación. Soy consciente de que esto podría haber sido mucho peor, tanto para mi como para la gente de mi alrededor y doy gracias ???? @unicajaCB ???? pic.twitter.com/QYM2jiyesN — Francis Alonso (@francisalonso10) June 8, 2020