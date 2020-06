Diego Vázquez: "Todos los jugadores están mejor de lo que imaginaba"

Diego Vázquez, preparador físico del conjunto de Los Guindos, antes de poner rumbo a Valencia ha explicado en los canales oficiales del club verde y morado cómo se encuentra la plantilla para afrontar la importante Fase Final de esta temporada de Liga Endesa.



"Gracias a las instalaciones que tenemos en Los Guindos hemos podido hacer el trabajo de más individualizado a más grupal, ya de contacto, en las últimas semanas", destaca Vázquez, "Ha sido muy progresivo y hemos tenido en cuenta que han estado confinados mucho tiempo, en una inactividad a la que no están acostumbrados. Hemos empezado a mover esa musculatura, esa parte que más demanda el jugador como pueden ser tendones, músculos, eje del pie y a nivel de rodilla, articular, que es muy importante para evitar una posible lesión. Es muy importante para el jugador que esa musculatura y esa masa muscular que ha ido perdiendo en el confinamiento la recupere poco a poco cuanto antes".



Además, la gran nota positiva es que según el preparador los jugadores se encuentran en muy buena forma física. "El equipo ahora mismo está muy bien, estoy teniendo muy buena respuesta y tanto a nivel individual en los test que hacemos semanalmente como diariamente el equipo responde muy bien. Hay alguno que va más rápido que otro dependiendo del físico y del jugador, pero todos están en los baremos y en el nivel que imaginaba que podían estar, e incluso mejor. El trabajo progresivo ayuda a que el jugador recupere el nivel y el tono muscular necesario", comenta.



En cuanto a lo excepcional de la situación actual, Diego Vázquez comenta que "no hay ningún estudio científico que demuestre que el trabajo previo a la competición sea útil o no. Los preparadores físicos hemos hablado y hemos llevado a cabo muchísimas teorías, y cada uno las está llevando a la práctica entre lo que hemos acordado y lo que cada uno ve más o menos desde su experiencia y estudio. Al final puede afectar mucho el haber estado confinado para la competición, hay antiguos estudios como en el lockout de la NBA que hubo una serie de lesiones en el tendón de Aquiles , estamos muy preocupados con este tipo de lesión, o las que puedan acarrear este tipo de confinamiento".





Para Vázquez, "es muy importante llegar lo más sano y óptimo posible a la competición, pero después para mí es muy importante como preparador físico que durante la competición mis jugadores estén sanos". Curiosamente, hace un paralelismo en el que asegura que los entrenamientos de las últimas semanas "han sido como entrenar a 14 jugadores que estuvieran lesionados, entonces hemos ido muy poco a poco y con una progresión muy suave. Y ahora ya que están todos en buen tono y ya está llegando la competición, intentar que en la competición no sufran y lleguen lo más sano posible al final de la misma. Entre partido y partido, intentar un trabajo compensatorio, que pueda ayudar a trabajar el tono muscular, para recuperar de ese desgaste físico que requiere el partido para estar preparado para el siguiente en cuestión de horas".A partir de mañana mismo, el róster de Casimiro trabajará en Valencia, en las instalaciones de L'Alqueria. Sobre estos entrenamientos, Vázquez explica que "también haremos un trabajo a nivel de sala de recuperación y tanto en pista, como en gimnasio e incluso en el hotel, donde haremos tratamientos tanto los fisioterapeutas como yo de trabajo compensatorio, transitorio entre partido y partido para recuperar el desgaste muscular por la carga tan densa de partidos que vamos a tener en tan poco tiempo".Para el preparador físico del Unicaja "esto es un estudio a realizar por todos los preparadores físicos e incluso los fisioterapeutas de cómo tratar este tipo de fases o competición en tan poco tiempo y con tanto tiempo de confinamiento previo, pero podemos llegar a una conclusión cuando termine todo. A priori estamos un poco a expensas de cómo va a ser el resultado con el trabajo que hemos hecho antes".Por último, analiza que el Unicaja está preparado para encarar la Fase Final y desea "que vaya todo genial, que ganemos todos los partidos posibles y que, por supuesto, mi equipo esté sano".