La hora de la Baraka

En este caso no me refiero a la Baraka por la marca de agua embotellada egipcia, ni por el guerrero de los videojuegos Mortal Kombat al servicio del Emperador Shao Kahn. Me refiero a la acepción árabe de bendición, una especie de gracia divina que da suerte.

La temporada ha sido extraña en todos los aspectos y las lesiones no han dejado desarrollar a un equipo que ha visto como prácticamente la totalidad de sus hombres han estado en el dique seco por diversos problemas. Las múltiples lesiones en la fase final de La Copa, hasta cinco, que dejaron al equipo mermado de cara a la final y que llevaron al club a fichar a tres jugadores para acabar la temporada e incluso pedir el aplazamiento de un partido de la Eurocup. Las lesiones de larga duración con paso por el quirófano de Jaime Fernández o de Milosavljevic, que no llegó a empezar la temporada y cuyo sustituto, Axel Toupane, también cayó lesionado de gravedad y no acabará la temporada, y ahora ya, al final, el positivo por COVID-19 de Francis Alonso. Un poco de baraka, de suerte, no nos vendría mal. Decía el ex presidente de los EEUU, Thomas Jefferson: «Yo creo bastante en la suerte. Y he constatado que, cuanto más duro trabajo, más suerte tengo». El equipo está trabajando, y muy duro, pero necesita un pequeño respiro en forma de baraka en el aspecto físico. No es normal que se hayan fichado cuatro jugadores en mitad de la temporada para poder completar la plantilla por diversas lesiones.

El equipo ya está en Valencia donde en unos pocos días se va a encontrar con una gran oportunidad que no tenía desde hace unos años. Esta a siete partidos de ganar la liga y no necesita ganarlos todos, podría perder uno o hasta dos de los cinco primeros. Evidentemente no es como el triple de Ansley, pero sí es una gran oportunidad para brillar y reeditar el título de 2006.

El equipo ya ha demostrado en competiciones «cortas», como la Copa o la fase de grupos de la Eurocup, que sabe competir hasta el final en este formato, y aunque por las lesiones del grupo, este equipo con Brizuela, Mekel, Bouteille o Simonovic no se parece al que comenzó la temporada, puede estar mejor incluso preparado para rendir. Será muy difícil, será una situación muy extraña, enfrente estarán rivales con un nivel deportivo superior al del cuadro cajista, pero ¿por qué no?

Las opciones que tiene Luis Casimiro en todos los puestos son enormes. La llegada de Gal Mekel da una serenidad al puesto de base que complementa a Alberto y da rienda suelta al «volador» Adams para brillar. Con Brizuela y Bouteille hablamos de dos de los mejores jugadores de la liga en sus posiciones, con el tiro de Waczynski y el físico de Ejim para complementarlos. La veteranía de Marko Simonovic y su acierto en el tiro exterior le convierten en el «Carlos Suárez de Pristina». Deon Thompson, a su mejor nivel, es uno de los mejores interiores de la liga y pocas opciones mas serias y de trabajo bajo aros se me ocurren que el trio Guerrero – Gerum- Elegar. Y la guinda la pone el gran capitán: Carlos Suárez.

Será muy difícil pero, como decía uno de los malagueños más universales de la historia, Pablo Picasso: «Cuando llegue la inspiración, que me encuentre trabajando». Podemos llevarnos una alegría. Suerte y a L'Alquería.