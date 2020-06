VÍDEO: Carlos Suárez: "Quiero ser el Chichi Creus del Unicaja"

Carlos Suárez se ha mostrado en Valencia muy contento de seguir en su casa: "Estoy muy contento, era mi deseo. Estoy muy feliz aquí en Málaga, ya son 7 años los que llevo en el Unicaja y seguir como mínimo 2 años más me hace estar muy contento. Para ser malagueño del todo, todavía me falta hacerme a algunas expresiones pero la verdad es que me siento muy de aquí, llevo gran parte de mi vida deportiva en esta ciudad y en este club. Ya he dicho muchas veces que venir a Málaga ha sido la mejor decisión de mi vida"

Con las dos partes a favor de la continuidad, Suárez reconoce que "la negociación ha sido fácil, he dado prioridad a la estabilidad, a la felicidad y Málaga lo tiene todo para mí. También es bonito anunciar esta renovación en una ciudad especial para mí y para el Club después de lo que conseguimos aquí en Valencia, hace tres años (la Eurocup 2017) y esperemos dentro de unos años volver a anunciar una renovación".

Con estos 2 años (posibles 3) ya la retirada se ve cerca. O no. Según el capitán: "No me planteo nada cuando acabe este contrato, pienso siempre en el día a día, en disfrutar el baloncesto€Está claro que ya tengo unos años pero la ilusión no se pierde y eso es lo que tengo en mente: intentar disfrutar del día a día, seguir ayudando al equipo, progresar, seguir mejorando aunque tenga ya mis años e intentar que siempre que esté en la cancha ayudar al equipo".

Después de 7 años aquí, el Carlos Suárez que llegó era muy diferente: "Aparte de tener más arrugas he cambiado en todo, en madurez, como persona€ Málaga me ha dado muchas cosas. Puedo decir que Madrid y Málaga son las dos ciudades de mi vida".

Ahora está a punto de empezar la Fase Final de la Liga Endesa: "Queremos acabar de la mejor manera posible después de esta pandemia que ha ocasionado este final inesperado y afrontar la temporada que viene con ilusión y hacer las cosas como las hemos hecho este año para poder optar a estar entre los mejores, que no es otra cosa que estar en la Euroliga".

Los años que pasan, también tienen su lado bueno: "La experiencia siempre es positiva. Todavía no soy ningún abuelo, físicamente estoy hecho un toro y espero ser el Chichi Creus del Unicaja".

Y para terminar un sueño en voz alta: "Que te retiren la camiseta es el sueño de cualquier jugador. Significa que has sido una persona importante en el club, que has estado un largo periodo de tiempo en ese equipo y sería un sueño para acabar mi carrera".