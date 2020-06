"No tengo pensado rotar, los descartes del día del Tenerife pueden ser los mismos del resto de los partidos"

Luis Casimiro, entrenador del Unicaja, apura con su equipo los últimos días de preparación antes de que arranque el miércoles la Fase Final de la Liga Endesa. La expedición cajista ya está en Valencia desde el jueves. En plena cuenta atrás para el inicio de este novedoso torneo de final de temporada, el técnico manchego saca un poco de tiempo para hablar con La Opinión de Málaga.

Después de dos meses confinados y un mes de preparación, ¿cómo llega el equipo a esta Fase Final?

Creo que llegamos bien en lo anímico. Fue duro el confinamiento, es verdad que para unos más que para otros, pero todos lo superaron bien. Volver a los entrenamientos nos hizo mejorar mentalmente y físicamente. Estamos bien, pero a nivel de juego es imposible saberlo. Eso lo veremos a medida que se vayan jugando los partidos. Sin amistosos vamos directos a la competición y habrá que ver cómo estamos todos.

¿Está de acuerdo con los que afirmamos que este sistema de competición sin play off da más opciones de sorpresa a equipos como el Unicaja?

Sí. Al ser una competición corta, con solo 5 partidos de liguilla, las rachas, los estados de ánimo te van a llevar hacia adelante mucho más fácil que en una competición más larga, donde los grandes y los favoritos imponen más fácil su ley. Nos jugamos a 5 partidos estar en una semifinal. Si tenemos una buena línea, podemos conseguirlo. No hemos echado cuentas de si necesitamos 3, 4 ó 5 victorias. Todo va a estar muy ajustado. No debemos echar cuentas, lo que tenemos que hacer es preparar cada partido a nivel mental y físico para ir día a día. La competición es apasionante, corta y cualquier cosa puede pasar.

Tiene 14 jugadores en la expedición, ¿cómo va a gestionar los descartes? ¿Piensa rotar o serán siempre los mismos, salvo lesiones?

No voy a rotar. Cinco partidos no da para rotar. Ojalá no tengamos que hacer descartes por lesiones, que sería muy bueno. Intentaré acertar según nuestras condiciones y las del adversario. En ningún momento tengo preestablecido rotar. Los dos descartes del día del Tenerife pueden ser los mismos del resto de los partidos de toda la Fase Final.

Por cierto, ¿cómo afectó al equipo el positivo de Francis Alonso a pocos días del viaje a Valencia?

El sentir del equipo es que Francis ha tenido muy mala suerte. No está siendo un año fácil para él. Ahora que estaba entrenando con el equipo, que estaba con ilusión... Además, a nosotros nos venía muy bien por ser de la misma posición que Jaime. Ha sido un palo para él y para nosotros. Nunca tuvimos miedo de estar contagiados porque sabíamos que era asintomático y ya lo había pasado. Él es muy joven y le queda mucho trabajo por delante.

Con Bouteille, Simonovic y Mekel, los tres llegados justo antes de la pandemia, ¿en qué es mejor este Unicaja respecto al anterior?

Tenemos más profundidad de banquillo, más fondo de armario. La verdad es que ellos se han adaptado muy rápidamente al equipo. Bouteille tiene unas condiciones de juego que se adaptan bien a cualquier plantilla. Tiene una gran lectura del juego y capacidad para generar en ataque. Gal Mekel tenía ventaja porque ya trabajó un año entero conmigo en Gran Canaria y Simonovic es muy entusiasta, positivo, alegre y enseguida se metió en la dinámica. Posiblemente este Unicaja tenga más lectura de juego con estos jugadores que el anterior.

¿Está preparado el equipo para jugar tantas «finales» seguidas, casi sin descanso?

No lo sabemos. Hasta que no veamos al equipo en acción, no lo sabemos. Creo que estamos bien mentalmente y físicamente. Pero de juego hay que ir descubriendo si estamos preparados desde el primer día para competir. Espero que sí. Hemos hecho muy buen trabajo. Estoy ilusionado por las ganas que tienen los jugadores de competir.

Iberostar, Barça, Joventut, Baskonia y RetaBet Bilbao. ¿Qué le parece el grupo?

Es un grupo difícil, que está menos debilitado que el otro grupo, al que esta pandemia parece que les ha afectado más, con más ausencias de jugadores importantes. Es un grupo complicado, pero tenemos que pelearlo y poner al Unicaja donde se merece.

¿Empezar con dos de los favoritos, Tenerife y Barça, ¿es bueno o es malo?

El calendario es bueno o malo en función de lo que tú vas haciendo. Si ganamos estos dos partidos, el calendario será perfecto. ¿Hubiese sido mejor empezar con otros? Si decimos que sí sería faltarle al respeto a los otros equipos y eso nos conllevaría a un riesgo tremendo porque en nuestra Liga cualquiera te puede ganar. El calendario es el que es y vamos a tratar de ir a tope desde el principio.

Normalmente, después de una pretemporada los equipos van de menos a más. En esta ocasión no hay amistosos, se empieza a competir desde el primer día. ¿Con qué porcentaje de preparación cree que llega el equipo a esta Fase Final?

Creemos que estamos preparados para competir desde el principio, nos vemos con arsenal táctico. Nos ha venido bien este mes para trabajar cosas que los nuevos tendrían que haber ido cogiendo conceptualmente entre los partidos, si es que hubiera seguido la competición de forma normal. Ahora hemos podido trabajar a nivel estratégico, físico, de reglas... En ese sentido nos ha venido bien el parón, sobre todo para meter a los tres nuevos en la dinámica. Podemos competir a nuestro máximo nivel. Es una oportunidad muy grande y tenemos que tener una mentalidad positiva.

¿Se juega Luis Casimiro su renovación con el Unicaja en esta Fase Final de Valencia?

No lo sé y no dedico ni un solo segundo a pensar en esto. Solo quiero estar centrado en mi trabajo y en mi equipo. Después de sufrir tanto a nivel social, lo que apetece es jugar esta competición. No me preocupa mi continuidad en Málaga en este momento. Estoy disfrutando del momento, de haber tenido que aprender a entrenar con grupos cortos, estrategia sin balón, sin atacantes... Estoy disfrutando de este momento porque es una experiencia nueva y llegar a Valencia para vivir esta situación nueva, que creo que no se va a poder repetir, es para estar a tope pensando en el presente y sin pensar nada en el mañana

Si Casimiro sigue en el banquillo cajista la próxima temporada, ¿algún jugador renovará o saldrá del equipo este verano en función de lo que haga en esta cita final liguera?

No. No nos lo planteamos. Hay muchos clubes hablando de renovaciones y fichajes, pero creo que el Unicaja ha tomado una buena decisión de aparcar todas esas cuestiones con los jugadores hasta final de temporada. Ellos tienen que darse cuenta que estamos en un club que nos ha cuidado, que nos ha dado seguridad en estos meses. Hay que tener una gran sentido de pertenencia al club y estar motivado en lo que viene sin pensar si seguirán o no en el club.

La pregunta del millón, ¿puede ganar el Unicaja esta Liga Endesa 2019/2020?

Claro que sí. ¿Por qué no? Es complicado, pero estamos en Valencia con este objetivo en la cabeza. Si no pensáramos que sí, es mejor ni viajar a Valencia. Dicho esto, es fácil decirlo, pero muy difícil hacerlo. Yo soy de las personas que le gusta más hacer que decir. Ahora lo que quiero es ponerlo en práctica y demostrar en Valencia que podemos dar la sorpresa. Estuvimos muy cerca en la Copa del Rey y ahora queremos repetir en esta Fase Final de la Liga Endesa.