Iberostar: primera piedra en el camino hacia el título

La Fase Final de la Liga Endesa alza el telón en Valencia con el Unicaja como uno de los 12 aspirantes a levantar el trofeo en este desenlace novedoso. Tras más de 100 días sin baloncesto, la ACB regresa con una liguilla exprés para determinar al campeón de esta edición 2019-2020 y los de Luis Casimiro librarán hoy (18.30 horas/Movistar Deportes) frente al Iberostar Tenerife la primera de las cinco batallas que afrontarán en nueve días para intentar colarse en la semifinales.

Esta Fase Final planteada por la ACB no da tregua y además apenas da margen de error al Unicaja, y al resto de equipos, si quieren estar presentes a finales de la próxima semanas en los cruces por el título. De los seis equipos que integran el Grupo A, en el que está el cuadro verde, solo dos alcanzarán el objetivo, por lo que es de obligado cumplimiento no fallar desde el primer día. Los rivales que tendrán enfrente los de Luis Casimiro en busca de las semifinales no necesitan presentación: Barça, Iberostar Tenerife, Baskonia, Joventut y Bilbao Basket. Casi nada.

Por tanto, con tal panorama por delante, se antoja necesario que los de Los Guindos muestren hoy su mejor cara ante los tinerfeños para comenzar con buen pie la liguilla. Un triunfo sería un empujón para las aspiraciones cajistas antes de medirse el viernes al todopoderoso Barça.

El estado físico y mental en el que llegan los equipos a este final de Liga Endesa es toda una incógnita, pero visto lo visto a lo largo de la temporada, el cuadro insular será un hueso duro de roer. Hasta que llegó el momento de parar por culpa de la pandemia provocada por el coronavirus, los de Txus Vidorreta eran cuartos con 14 triunfos y solo ocho derrotas, mientras que los malagueños eran novenos -12 partidos ganados y 11 perdidos-. Eso sí, nada de eso vale ya para nada y solo contará lo que hagan los protagonistas sobre el parqué a partir de ahora. Aunque Luis Casimiro es consciente del potencial que tendrán hoy delante y no tuvo reparos en deshacerse en elogios hacia su rival en la previa del choque: «El Tenerife es una potencia emergente en el baloncesto español. Por el tipo de jugadores que contrata, por cómo está posicionado en el mercado. Tiene un gran arsenal».

De arsenal tampoco se queda corto este renovado Unicaja que contará con varias caras prácticamente nuevas. Axel Bouteille, Marko Simonovic y Gal Mekel llegaron a debutar antes del parón pero aún deben demostrar lo que pueden aportar a este equipo. Ellos tendrán la responsabilidad de paliar las ausencias por lesión de Jaime Fernández y el francés Axel Toupane.

Excajistas en el bando contrario

El Unicaja volverá a verse las caras este curso con tres jugadores que la temporada pasada vestían de verde y ahora forman parte del roster aurinegro: Sasu Salin, Giorgi Shermadini y Dani Díez. El cuadro verde ya sufrió en el Martín Carpena, en la primera vuelta de la Fase Regular, la «maldición de los ex» en la victoria de los tinerfeños en el Palacio de los Deportes. Los de Vidorreta se llevaron el partido en Málaga por 80-88 con 24 puntos del escolta finlandés, 19 del alero madrileño y 12 del pívot georgiano. Tanto el técnico verde como su capitán, Carlos Suárez, esperan que esta vez esa «extramotivación» pueda jugarles una mala pasada. «A veces te provoca ansiedad y esperemos que les afecte a ellos. Esperemos que no vuelvan a repetir ese partido que hicieron en Málaga», dijo Suárez ayer.



Descartes

La ACB ha permitido plantillas de hasta 15 jugadores para este torneo final, por lo que los entrenadores tendrán que hacer varios descartes antes de cada encuentro. Luis Casimiro, con Francis Alonso sin poder competir, tendrá que elegir otros dos hombres para dejar fuera en el estreno. Uno será el canterano Pablo Sánchez y el otro estará entre Dario Brizuela -tocado-, Ejim o Elegar. Se conocerá dos horas antes del choque.