Waczynski: "Quiero que me presenten mis hijos siempre"

La obligación de jugar los partidos de la Fase Final de la Liga Endesa que arrancó este miércoles en Valencia a puerta cerrada, ha provocado que la ACB y Movistar hayan puesto en marcha una novedosa idea que consiste en que los aficionados de cada equipo se transformen en speakers y presenten a sus jugadores.

Así pasó ayer en los prolegómenos del Iberostar-Unicaja. Los aficionados verdes que se unieron a esta iniciativa enviaron sus vídeos y justo antes de arrancar el partido en La Fonteta frente al Iberostar, aparecieron en el videomarcador del pabellón presentando, uno a uno, a los jugadores cajistas y al técnico, Luis Casimiro.

La gran sorpresa se la llevó el alero polaco Adam Waczynski que fue presentado por sus hijos, provocando su sonrisa de oreja a oreja y la del resto de la plantilla verde. "Quiero que me presenten así siempre. Fue una gran emoción para mí. El día que jugamos en Badalona vi que los aficionados presentaban a los jugadores de su equipo y pensé ¡ojalá! un día me pase esto a mí. Pero creía que no sería posible. Quiero agradecer a la Liga Endesa, al Unicaja, a Movistar y a mi mujer que lo hayan hecho posible. Fue una gran motivación para mí. La presentación fue lo mejor que podía pasarme", aseguró este jueves en rueda de prensa.

Waczynski, con 17 puntos, fue el máximo anotador del Unicaja en el primer partido de esta liguilla del grupo A. "Empezar con victoria es muy importante. Pero ya hay que pensar en el siguiente ante el Barça y olvidar el pasado. Hemos trabajado muy duro estos meses y queremos luchar por nuestros sueños en Valencia".