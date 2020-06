Demasiado Barça para un Unicaja de más a menos

Un exceso anormal de tiros libres que tuvo a su favor el rival todo el partido, unido al bajón físico de los verdes tras el descanso y a un mal día en los lanzamientos desde la línea de 3, impidieron al Unicaja dar la sorpresa ante el Barça en la segunda jornada de la liguilla de la Fase Final de la Liga Endesa. Los de Pesic no necesitaban ayuda extra para ganar el partido, pero no se puede negar que tuvieron el favor arbitral en el momento justo para encarrilar su merecidísima victoria. No obstante, poco que objetar a la derrota verde.

Y es que el Barça fue demasiado Barça para el Unicaja. Los culés han llegado a Valencia con un único objetivo entre ceja y ceja: ganar esta Fase Final liguera. No les vale ni ser subcampeones. Su estelar ridículo en la Copa del Rey de Málaga, con derrota es los cuartos de final, y la suspensión de la inacabada Euroliga, obliga a los chicos de Pesic a no fallar en este final de temporada ACB.

El Unicaja lo intentó todo. Fue mejor en la primera parte y no se rindió nunca, a pesar de que el Barça puso en marcha el rodillo tras el descanso y llegó a irse 16 arriba. Los verdes cuidaron lo más posible el average, por lo que pueda pasar, pero fueron incapaces de llegar con opciones al esprint final, 73-84.

La verdad es que el equipo no se mostró igual de solvente que en el estreno frente al Iberostar. No hubo acierto en el tiro desde el perímetro, no hubo la misma "limpieza" en la circulación de balón y tampoco hubo el mismo celo en defensa que el pasado miércoles. Y a este nivel, y contra un rival tan bueno, o rozas la perfección o estás "muerto". Eso se sabía desde la mismísima rueda de calentamiento.

El rival fue de menos a más. Mirotic estuvo bien, pero no fue factor diferencial. Tomic hizo mucho daño, Kuric y Davis, también. Hanga, Claver... Tienen semejante arsenal que en dos minutos cualquiera te lleva por delante.

La derrota tampoco puede "esconder" algunos detalles interesantes que el Unicaja dejó entrever en estos 40 minutos y que le pueden ayudar en los próximos partidos, ante rivales de menos pedigrí que el cuadro culé y con un arbitraje menos tendencioso. El Unicaja, de hecho, arrancó a un gran nivel. Los verdes, jugando transiciones rápidas, anotando con buenos porcentajes y defendiendo con mucha actitud, dominaron el ritmo del partido. El marcador lo «agradeció» (13-4) y el primer cuarto se cerró con 6 arriba para los de Casimiro, 20-14.



El Barça apretó en defensa con el paso de los minutos. Las rotaciones de ambos banquillos igualaron las fuerzas y una canasta de Abrines dio la primera ventaja a los culés, 20-22. Pero el Unicaja se rearmó atrás, jugó con inteligencia sus posesiones en ataque, recuperó el dominio de la situación y alcanzó el descanso con 3 de ventaja, 41-38. Muy buena imagen en 20 minutos con pocas pegas que poner.

El Barça volvió del descanso con ansia de remontada. Un parcial de 0-5 igualó el marcador, 43-43. Bouteille dio aire al equipo con un triplazo de los suyos, pero los blaugranas endurecieron hasta el límite su defensa y el Unicaja empezó a sufrir para anotar, 48-51. Tomic hizo daño en la pintura y el partido alcanzó el minuto 30 con 56-61, en el peor momento de los verdes en el partido y en toda la Fase Final.

El Barça se fue de 11 en el arranque del último cuarto. Casimiró paró el partido con 58-69. Al Barça le salía todo y al Unicaja, prácticamente nada. El partido se rompió al ritmo, ahora sí, de de las canastas de Mirotic. Después de un 16 abajo, 63-79, la diferencia final quedó en -11, 73-84.

La derrota supone un pequeño traspié, pero nada definitivo. Quedan tres jornadas y un pleno de triunfos llevarán al equipo cajista matemáticamente a las semifinales. El domingo espera el Joventut y en el horizonte ya asoma el partido del martes, a las 15.30 horas, la tarde previa a la Noche de San Juan, en la que todo apunta a que Unicaja y Baskonia se jugarán en 40 minutos un puesto en semifinales... si es que el resto de resultados no se apartan mucho de la lógica.