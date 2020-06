«Hubo un momento en que el Barcelona vivió del tiro libre»

Luis Casimiro se mostró contrariado por la derrota, vio cosas positivas en su equipo, sobre todo en la primera parte, y se quejó de la diferencia de lanzamientos de tiros libres entre ambos equipos (28 los culés, por 13 de los de Los Guindos).

El entrenador manchego hizo su particular análisis de los 40 minutos jugados frente al Barça. «Hicimos un primer tiempo muy sólido. Estuvimos bien en defensa en el tercer cuarto, pero ellos han hecho demasiados tiros libres en ese tramo del partido. Nosotros no hemos estado acertados desde el exterior, con buenos tiros que no han entrado y ellos se han ido en el marcador. También hemos perdido demasiados balones», afirmó el entrenador del Unicaja.

Preguntado por el distinto criterio arbitral en ambas zonas, sobre todo tras el descanso, el técnico reiteró su idea inicial. «Ellos hubo un momento que vivieron del tiro libre. No nos podemos quejar de los árbitros y aprender. Ellos ponen un listón muy alto en su defensa y al final los árbitros se adaptan a él. Nosotros debemos hacer lo mismo y adaptarnos a ese arbitraje», explicó.

La próxima cita de los verdes será el domingo, frente al Joventut, que ganó en esta segunda jornada en la prórroga al RetaBel Bilbao y que llegará a esa tercera jornada igualado a los de Los Guindos en la tabla, con una victoria y una derrota.

Sobre la manera de encarar el partido, Casimiro fue tajante. «Contra el Joventut la idea es la misma. Son 5 partidos que hay que jugar en esta liguilla y cada uno hay que afrontarlo como si fuera el último. Tenemos que jugar con ambición, no hay que plantearse mucho más».

Por su parte, Svetislav Pesic, entrenador del Barça, resumió así el partido, en el que su equipo sumó el segundo triunfo en esta fase final liguera. «Excepto los primeros cinco o seis minutos, en los que no encontramos buenas decisiones en defensa en el uno contra uno ni en el bloqueo y continuación, después llevamos la iniciativa. Fue un partido muy completo del equipo. Jugamos una excelente defensa contra Mekel, que llevaba 19 asistencias en dos partidos y hoy (por ayer) no hizo ninguna en toda la segunda parte. Esto fue por nuestra buena defensa».