Bouteille reengancha al Unicaja a la Liga

No falló el Unicaja. No tenía margen de error después de caer el viernes ante el Barça. Los verdes lo sabían y aunque no tuvieron su mejor día y sufrieron hasta los minutos finales, superaron al Joventut para sumar su segunda victoria en la liguilla del Grupo A de la Fase Final de la Liga Endesa 2019/2020.

Lo mejor fue, desde luego, el resultado, porque la imagen del equipo estuvo muy lejos de lo esperado. Tuvo una puesta en escena que contra otro rival podría haber resultado letal, le faltó mucha tensión en defensa y a pesar de los casi 100 puntos finales, solo en el último cuarto (37 puntos en esos 10 minutos) estuvo a la altura en ataque

Bouteille fue el factor diferencial esta vez. El alero galo dio una lección de recursos ofensivos en el último cuarto que acabaron con cualquier intento de oposición del rival. El internacional francés fue una metralleta, vio el aro como una piscina y él solito, decidió la suerte del partido y puso al Unicaja en el camino que lleva a las "semis". Hizo 19 puntos en los 10 minutos de la verdad, para 28 en el total del partido. Una locura.

El Joventut sí que hizo un buen partido. Jugó muy por encima de sus posibilidades, siendo capaz de plantar cara a un equipo verde cargado de internacionales y con mucho más fondo de armario, algo que siempre resulta clave cuando las fuerzas se acaban en los dos o tres minutos finales. Mención especial en ellos para Dimitrijevic en el primer tiempo y para Morgan y, sobre todo, para Prepelic, otro anotador compulsivo, después.

El inicio de partido del Unicaja fue desalentador. Dimitrijevic y Morgan se pusieron las botas y el marcador mostró un preocupante 14-3, tras cuatro minutos de juego. Casimiro ni pestañeó. Renunció a pedir tiempo y reordenó al equipo metiendo a Suárez, Guerrero y Waczynski. El Unicaja reaccionó a base de defensa y el partido se igualó, 16-13. Pero no hubo continuidad y el peor cuarto con diferencia del Unicaja en esta Fase Final de Valencia se saldó con 20-13 a favor de los de Badalona.

El marcador se equilibró en el segundo cuarto. Es verdad que el Joventut siguió llevando la delantera, pero la ventaja fue ya mínima para los verdinegros, entre dos y cuatro puntos (24-22, 32-28, 34-34). Díaz puso en el minuto final a los verdes por delante, por primer vez, y el partido alcanzó el descanso con 36-39 para el Unicaja. Mala imagen, pero victoria parcial al intermedio.

El Unicaja se fue de 7, 38-45, en el inicio del tercer cuarto. Los triples empezaron a entrar, el equipo cargó en el rebote ofensivo y los cajistas dominaron el marcador, aunque sin romper el partido, sobre todo por el acierto de Prepelic. Un triple del «repescado» Ejim repitió la máxima para los cajistas al filo del final del tercer cuarto, 54-61. El duelo alcanzó el minuto 30 con 56-61 y la sensación de partido controlado por los de Casimiro, con más fondo de armario y menos cansados de cara al esprint final.

El arranque del último cuarto fue perfecto. Un parcial de 0-7 en los primeros 74 segundos para los verdes pareció acabar con el aguante del Joventut, 56-68. Pero 9 puntos seguidos de Morgan le dieron vida a la Penya, 67-70.

Bouteille asumió entonces todo el protagonismo. El francés anotó un par de triples y otras tres canastas de 2 para romper el partido. El 76-88 con poco más de dos minutos por delante fue ya la sentencia de un partido que acabó con 89-98.

Después de 120 minutos de juego en La Fonteta, las sensaciones que transmite el Unicaja son de cierta irregularidad. Contra el Iberostar jugó un gran baloncesto de principio a fin (aunque viendo las prestaciones de los canarios en esta liguilla, a lo mejor tampoco tiene tanto mérito), contra el Barça hizo 20 minutos estelares y otros 20 bastante decentes, aunque con falta de intensidad defensiva, y frente al Joventut hizo su peor partido, aunque sumó la victoria, que era lo único importante.

El triunfo de los de Casimiro les hace depender de sí mismo en las dos jornadas que restan de la liguilla para lograr el pase a las semifinales del domingo 28. Era el gran objetivo y se ha cumplido. Por delante solo ya dos partidos más, Baskonia y RetaBet Bilbao Basket. Solo 80 minutos (si no hay prórrogas) en los que el equipo se jugará su futuro en esta especial fase final exprés de Valencia.