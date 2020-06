Casimiro: "Hemos sufrido, pero supimos mantener la calma"

Luis Casimiro celebró su 60 cumpleaños con una victoria vital en el intento del Unicaja de estar en las semifinales del domingo 28 de la Fase Final de la Liga Endesa que arrancó este pasado miércoles en La Fonteta de Valencia.

El técnico cajista analizó el partido: «Sabíamos que iba a ser un partido largo y duro porque ellos juegan con mucha frescura, usando la línea de 3 puntos. Cuando tienen acierto son letales. Hemos sufrido en el primer tiempo, pero hemos sabido mantenernos y aprovechar nuestras oportunidades. En el segundo tiempo hemos controlado mejor el partido, pero cuando hemos cogido diferencias, o Prepelic o Morgan nos las han ido quitando de 3 en 3 puntos. Creo que hemos mantenido la calma, pusimos el balón donde lo necesitábamos y pudimos ganar el partido», explicó Casimiro.

Preguntado por la espectacular actuación de Bouteille, el técnico no quiso incidir en individualidades. «Bouteille ha hecho una gran segunda parte y una no tan buena primera parte, pero me fijo en todo el equipo. Tenemos una plantilla larga y cualquiera en cualquier partido puede dar un paso adelante, estar más fino, con más sensaciones, mas feeling. Y lo que tenemos que hacer es aprovechar si tenemos un jugador en racha. Lo bueno es que todos aporten. Son 12 jugadores y todos están sumando».

El objetivo del Unicaja sigue siendo estar en las semifinales. «Desde que llegamos a Valencia nos planteamos jugar cada partido como si fuera el último, no mirar nada más que el partido siguiente y buscar hacer algo importante. Seguimos con la intención de competir al máximo y ser ambiciosos. Sabemos que haciéndolo bien podemos ganar a cualquiera y lo vamos a intentar en estos dos partidos que quedan», explicó..

En el día de su 60 cumpleaños, Casimiro aseguró que no habrá demasiada celebración. «Es difícil poder celebrar por estar confinados en el hotel. Ha habido ya un detalle del staff técnico con una tarta al mediodía, que ahora la compartiremos con los jugadores. Lo mejor es que me han regalado la victoria y estoy contento con la satisfacción del deber cumplido».