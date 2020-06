Brizuela: "Nos sentimos muy fuertes, estamos haciendo un gran baloncesto"

Darío Brizuela habla en la previa del encuentro más importante de la temporada para el Unicaja. Este martes, los de Luis Casimiro se jugarán casi todas sus opciones de estar en las semifinales frente al Baskonia. Si ganan a los vitorianos, y el Barça hace lo propio con el Bilbao Basket, los de verde ya estarían clasificados matemáticamente. El escolta donostiarra ve al equipo capaz de conseguirlo: " Nos sentimos muy fuertes. Estamos haciendo un gran baloncesto. Nos quedan dos partidos para conseguir el objetivo, que es llegar a semifinales", apunta.

El partido será "a cara de perro" ante un equipo de Euroliga. Brizuela espera un partido duro y físico, donde la acumulación de partidos se puede hacer notar: "Jugamos cada dos días y es complicado mantener esa intensidad. Es el cuarto partido, el cansancio está ahí. Una vez un jugador está cansado lo importante es la cabeza. El Baskonia es un equipo muy físico, están bien preparados y estarán a muerte. Es el típico Baskonia de Dusko (Ivanovic). Corre, defiende duro y no baja los brazos. Ves el partido y ves a jugadores cansados que necesitan una rotación. Va a ser una final y no va a haber tiempo para rotaciones. Va a ser a cara de perro. Creo que el partido va a ser parecido al del Barça".

Cuando concluya el encuentro, la clasificación de uno u otro equipo no será matemática, pero a lo largo del martes se puede confirmar. Y si no, el ganador del choque lo tendrá todo en su mano para certificar al pase a semifinales el jueves."Es como si fuera cuartos de final. La exigencia es alta, pero una vez empieza el partido no piensas en el cansancio. Las excusas no valen a estas alturas de la película. Tenemos que pensar en hacer un buen papel. Quien gane el partido tiene un pie en semifinales, pero hay que terminar el trabajo el jueves. Quien gane tiene una oportunidad de cerrar el grupo y entrar en semifinales", aseguró.

Tras dos primeros encuentros donde su juego no brilló, Brizuela dio un paso adelante en el triunfo frente al Jovenut: "Soy consciente de que soy un jugador de un equipo muy bueno y muy largo, no siempre voy a tener partidos de tirar mucho. Tengo que estar preparado para ser incisivo. Lo único que me importa es que el equipo gane", explicó.

Por último, valoró la maravillosa actuación de Axel Bouteille, que se fue hasta los 28 puntos frente a los de Badalona. "Hay días que las mete con la izquierda del medio del campo. Estamos acostumbrados. Tiene muchísimo talento. Es un pedazo de jugador", concluyó.