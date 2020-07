Gema García y María Torreblanca afinan sus muñecas

La temporada está recién terminada, pero las jugadoras del Unicaja Femenino no descansan y trabajan estos días para no perder la forma. Con muchas semanas por delante de vacaciones, que hay que unir a los casi tres meses de confinamiento desde mediados de marzo, las jugadoras no pierden el tiempo y siguen dando el callo.

Gema García, base del Unicaja Femenino, y María Torreblanca, nuevo fichaje cajista, que el club confirmará en las próximas horas, demostraron su buena mano en un ejercicio de tiro durante el Campus de Tecnificación 5-Seconds que se celebra desde el pasado lunes en sus primeros dos turnos de mañana y tarde en el Pabellón de La Mosca.

Ambas jugadoras, en el vídeo que acompaña esta información, lanzan triples desde todas las posiciones del campo, con un porcentaje de acierto espectacular en ambos casos, utilizando la "Dr. Dish Rebel", el "juguete" que tienen en La Mosca estos días para que los jugadores que realizan esta campus de tecnificación puedan realizar ejercicios de lanzamientos a canasta de media y larga distancia.

Tanto la base malagueña como la alero melillense están llamadas a ser dos de las referencias en el perímetro del nuevo proyecto del equipo dirigido por Lorena Aranda para la campaña 2020/2021, en la que el Unicaja quiere optar al ascenso a la máxima categoría del baloncesto femenino nacional.