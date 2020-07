Casimiro: "Estoy contento por poder dirigir un proyecto tan ilusionante"

Eduardo García, presidente del Unicaja, y Luis Casimiro compareceron este viernes en el Pabellón de Los Guindos para presentar oficialmente el acuerdo de renovación para que el técnico manchego siga siendo la próxima temporada el entrenador del Unicaja.



García destacó el compromiso que el manchego siempre ha mostrado con el club. "En su trayectoria con nosotros ha demostrado compromiso con el club. Somos felices de tener a Luis otra vez sentado a mi lado, y ya van tres veces. Lo apoyaremos en todo lo que podamos", aseguró el presidente cajista.



El técnico, por su parte, mostró su felicidad por seguir sentado en el banquillo del club de Los Guindos. «Me hace ilusión estar aquí. Es un orgullo poder dirigir los destinos deportivos del Unicaja. Tengo que agradecerle a Eduardo y luego a toda la cúpula del club que me ha trasladado su apoyo y el deseo para que pudiese continuar. Siempre quise seguir aquí en el Unicaja, pero más tras el apoyo que tenía de los dirigentes del club, lo que me ha hecho estar más convencido y ver que era real. Tenemos un proyecto que llevamos construyendo que es muy ilusionante y estoy feliz de poder dirigirlo", asrguró.



Casimiro espera repetir los buenos momentos vividos la pasada temporada y poder rematarlos, incluso con una mejora de resultados. "Tuvimos momentos de ilusión estando cerca de un título. Espero que podamos conseguirlo la siguiente campaña. Los objetivos son los mismos. La máxima ambición y el mensaje es ése, el de querer conseguir lo máximo y estar al máximo nivel, cerca de los títulos y conseguir la Euroliga. No escatimamos en esfuerzos para conseguirlo", apuntó.





Preparados en Los Guindos para la presentación de la renovación del contrato de @LuisCasimiro_ con el @unicajaCB pic.twitter.com/MQO8wygu58 — La Opinión Deportes (@LOMA_Deportes) July 3, 2020

El tener la plantilla casi cerrada es algo que a Casimiro le parece interesante. «Para mí es muy bueno como entrenador. El año pasado quisimos mantener también a muchos y no pudo ser.Estamos a toda máquina mirando el mercado para traer a los jugadores necesarios para fortalecer el equipo. Estamos centrados en la posición de 'cuatro', es la prioridad, sabiendo que el equipo tiene mucho construido. Estamos en esa búsqueda.Es un cuatro grande y lo hemos usado de falso cinco, y posiblemente puede que el año que viene puede jugar ahí. Creo que estamos abiertos a otras opciones. Estamos centrados en el cuatro, pero el club ha demostrado ambición cuando ha visto a algún jugador que es una buena inversión de futuro. Si eso sucede, iremos a por eso también. Vamos a fichar al mejor jugador posible en cada momento«, aseguró.. «Eduardo fue claro diciendo que no hablaría conmigo hasta el final de la temporada. No hablamos nada del futuro hasta el final, pero luego me trasladaba asuntos sobre la planificación, por lo que me sentía involucrado para el futuro», desveló.Preguntado por qué sensación tuvo cuando vio ganar la Liga al Baskonia solo cinco días después de que el Unicaja tuviera virtualmente eliminado al equipo vasco en su duelo directo en la liguilla de la primera fase, Casimiro dijo: «Me vinieron a la mente los tiros de Henry en la prórroga.. Hicimos un gran trabajo teniendo en cuenta de dónde veníamo. El Baskonia aprovechó la oportunidad", sentenció.