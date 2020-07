Negociación abierta con Waczynski

La continuidad de Adam Waczynski en el Unicaja sigue pendiente de que ambas partes lleguen a un acuerdo definitivo. La negociación está abierta y el propio presidente cajista, Eduardo García, habló al respecto tras la presentación de la ampliación de contrato de Luis Casimiro como entrenador cajista para la próxima temporada.

"Estamos hablando y con buenas conversaciones. Siempre trato estas cosas con discrección, que es lo mejor. No es cuestión de apalabrar algo o llegar a un acuerdo verbal. Hasta que no están puestas las firmas es mejor esperar. La voluntad del acuerdo tiene que ser por las dos partes y en las condiciones que hay actualmente. Estamos en conversaciones y ahí quiero quedarme. El interés no voy a ocultarlo. El entrenador quiere que siga con nosotros. El director deportivo quiere también que se quede. Ahora lo único que queda es que lleguemos a un acuerdo que a mí me encantaría porque él y su familia son gente encantadora, involucrada y comprometida, que lo ha demostrado", aseguró.

La idea, como ha venido informando La Opinión en las últimas semanas, es renovar al internacional polaco para que complete el perímetro con su polivalencia para jugar tantos de escolta como de alero. Luis Casimiro valora mucho la mejoría de Waczynski en esta última campaña y quiere contar con él.

El único problema ahora mismo es llegar a un acuerdo económico. Waczynski deberá reducir considerablemente su ficha si quiere quedarse en el Unicaja. Son los nuevos tiempos que quiere instaurar el club ante la situación de crisis económica actual.

La pelota está ahora en el tejado de Waczynski. La oferta la tiene encima de su mesa. De momento, toca esperar por su respuesta.