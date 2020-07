Día clave por Abromaitis

El Unicaja decidió la pasada semana que su apuesta para reforzar la posición de ala-pívot era el jugador estadounidense Tim Abromaitis, que esta pasada temporada ha jugado en el Zenit de San Petersburgo ruso y que la campaña anterior lo hizo en el Iberostar Tenerife.

El club le pasó una oferta y puso como fecha límite este lunes para que Abromaitis conteste a los de Los Guindos. A lo largo del domingo no se hizo oficial el acuerdo, por lo que se espera que en estas próximas horas la noticia sea ya oficial.

Como ya informó este periódico, hay un principio de acuerdo entre las dos partes para que el ala-pívot de 2.03 metros y 30 años se incorpore al equipo cajista a partir del próximo mes de agosto, pero como muy bien apuntó el pasado viernes el presidente, Eduardo García, hasta que no esté la firma en el contrato, no hay nada oficial y cualquier cosa puede ocurrir.

El principal problema que estaba pendiente de solucionarse este fin de semana era la rescisión del contrato del americano con el Zenit, club con el que tiene todavía un año más firmado, hasta junio de 2021. El Unicaja no quiere pagar ningún tipo de traspaso y era Abromaitis y su representante los que debían arreglar este asunto. Eso sí, a cambio, el Unicaja le ofrece dos años de contrato garantizados y según apuntan fuentes próximas a la negociación, podría incluirse, además, un tercer año opcional, hasta junio de 2023.

El norteamericano tenía también una oferta del CB Canarias, equipo en el que se dio a conocer en la Liga Endesa, pero la presencia del equipo verde en la Eurocup y el proyecto costasoleño parece que ha podido más que el deseo del Iberostar de que regresara a la que fue su "casa".

Las próximas horas deben ser decisivas. El Unicaja espera el "ok" del jugador. Económicamente no hay problema, la duración del contrato tampoco debe de ser un inconveninete para llegar al ansiado acuerdo. Si se libera de su compromiso con el Zenit, todo apunta a que Tim Abromaitis jugará en Málaga a las órdenes de Luis Casimiro. Pero mientras no haya firma...