Deon Thompson y Francis Alonso , sin descanso en los Guindos

El hecho de que la temporada haya finalizado, no significa que no se pueda seguir entrenando y mejorando día a día. Al menos esta es la filosofía de Francis Alonso y Deon Thompson que han acudido a las instalaciones de Los Guindos para entrenarse. No es la primera vez que vemos al canterano de Unicaja en las pistas del club para ejercitarse y recuperar sensaciones. El año de Alonso no ha sido como se esperaba, tras una temporada con numerosos problemas y tras quedarse a las puertas de acudir a la Fase Final de Valencia, el malagueño no baja los brazos y sigue con su preparación de cara a la próxima campaña, en la que de momento, no se sabe que papel ocupara dentro del cuadro cajista.



Por su parte, Deon Thompson se ha quedado en la Costa del Sol siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias que desconsejan viajar. El ala pívot americano, que ha cerrado un gran año con el Unicaja y que ya tiene asegurado su puesto para el siguiente, aprovecha la post temporada para seguir con los entrenamientos y no perder las buenas sensaciones mostradas en los últimos encuentros.