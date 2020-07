Al Unicaja le recortan las vacaciones

Si la temporada pasada ha sido la más rara de la historia por culpa del parón de tres meses provocado por la pandemia del coronavirus y por ese desenlace único de una Fase Final con 12 equipos para elegir al campeón de Liga, el inicio de la próxima también va a ser inesperado e histórico.

Acostumbrados a veranos eternos en el baloncesto español y continental, provocados por la disputa de Campeonatos de Europa, de Mundiales o de citas olímpicas de la selección española, que provocaban que las ligas acabaran antes de mediados de junio y no volvieran a arrancar hasta los últimos días de septiembre o los primeros de octubre, este verano los tiempos se acortan y la Liga Endesa estudia en estos días su fecha de inicio, que podría ser el 12 de septiembre, casi tres semanas antes de lo habitual. Se maneja esa fecha o, como mucho, el día 19-20, que también serían 8-10 días antes de lo normal estas últimas campañas.

Luis Casimiro y el club esperan la confirmación oficial para poner fecha de vuelta a sus jugadores para iniciar el trabajo, pero no se descarta a día de hoy que el 1 de agosto arranque la pretemporada, solo 37 días después del último partido liguero en la Fase Final de Valencia ante el Bilbao Basket. Sería el verano más corto que se recuerda para la primera plantilla cajista.

Los planes iniciales de Casimiro eran que la vuelta al trabajo fuera el día 17 de agosto. Después se dijo que el día 15, aunque por las restricciones en los vuelos desde gran parte de los países a España, los jugadores extranjeros debían estar varios días antes en Málaga. Ahora se espera a que la ACB ponga fecha de inicio a la temporada para planificar definitivamente la vuelta al trabajo.

Normalmente los tiempos que ha manejado el Unicaja para preparar cada temporada son de unas seis semanas de entrenamientos físicos y tácticos y la disputa de un mínimo de seis partidos amistosos. Si definitivamente la ACB apuesta por el día 10 de septiembre para arrancar la Liga, quiere decir que a los jugadores les quedan 24 días de vacaciones.

Adelantar el inicio de la Liga es una obligación en una temporada que todavía no se sabe si va a tener 18, 19 ó 20 equipos. El deseo de los clubes ACB era que no hubiera ascensos desde la LEB Oro porque no ha habido descensos desde la Liga Endesa por la suspensión de la Liga Regular en marzo. O sea, que los 18 clubes que participaron en la Liga recién acabada fueran los mismos protagonistas de la campaña 2020/2021. Pero el Gipuzkoa ya ha presentado su documentación en fecha y hora y parece seguro que competirá en la elite, algo que no tiene asegurado sin embargo el otro equipo que tiene derecho al ascenso, el CB Valladolid.

Los jugadores cajistas, repartidos por medio mundo, se mantienen a la espera de acontecimientos. Alguno, como Deon Thompson, no ha vuelto a casa y nos cuenta casi cada día sus andanzas por la geografía malagueña y andaluza. Waczynski, todavía con su renovación pendiente, se va mañana con la familia a Polonia a descansar. Los que se han quedado por aquí, los que ya se han ido y los que se van a ir en estos días ya saben eso sí, que les quedan muy pocas vacaciones.