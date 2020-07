El canterano Yannick Nzosa será el sexto pívot

El fichaje de un pívot este mercado estival para fortalecer el juego interior del Unicaja parece cada día más complicado. Con cinco jugadores interiores con contrato en vigor, incluido Tim Abromaitis, que todavía no ha sido confirmado por el club, pero con el que hay un acuerdo cerrado, no hay hueco para otro fichaje, por mucho que hayan salido varios nombres en los últimos días vinculados al club de Los Guindos.

A nadie se le escapa que la gran laguna cajista de la temporada recientemente terminada ha sido el juego interior. El club ha querido reforzarse este verano con un "4" (Abromaitis), pero no tiene espacio para incorporar a un "5", ya que en esa posición tienen contrato en vigor Volodymyr Gerun, Rubén Guerrero y Deon Thompson, que con el fichaje del ex del Tenerife pasará a jugar de center.

El propio Luis Casimiro lo explicó este viernes en declaraciones a Cope Málaga. "Jugadores dominantes en la liga española de 5, me sale Tavares... y poco más. No hay mucho. Baskonia cuando mejor ha jugado ha sido con Shengelia y Polonara. Tampoco los hay en Europa a ese nivel. No nos quedamos cortos, tenemos a jugadores que pueden aportar capacidad atlética. Dentro de nuestras posibilidades de mercado estaremos atentos. Thompson puede jugar de 4 y de 5 y lo meteremos más de 5 y tener más versatilidad. El año pasado teníamos tres cincos similares. Estaremos bien armados ahí dentro".

En esta tesitura, el club está decidido a apostar por el canterano Yannick Nzosa para ocupar ese puesto de sexto pívot. El técnico valora esta opción como la más factible a estas alturas de la postemporada. "Nzosa va estar en la pretemporada con nosotros. Va a ser nuestro jugador 14. Debe definir si va a ser un 5 o un 4. Tiene muchas habilidades. Va a estar en dinámica de primer equipo y que puede jugar depnderá de él y su capacidad para dar el salto. Va a ser uno más del equipo.

Nzosa es un jugador congoleño que reclutó el Unicaja el pasado verano desde el Stella Azzurra italiano con el que el club de Los Guindos mantuvo un litigio que la FIBA falló a favor del club malagueño. La lástima es que dio el transfer poca antes de llegar la pandemia y ha pasado el año en blanco (solo jugó la clasificación para la Euroliga Júnior en la cita en la que los verdes fueron subcampeones en Valencia).

Nzosa, considerado el mejor jugador 2003 del baloncesto europeo, se entrenará con el primer equipo la próxima campaña y cubrirá cualquier percance en el juego interior, aunque su sitio natural para jugar será el Unicaja EBA de Antonio Herrera.