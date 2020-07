El Unicaja se fija en N'Doye para apuntalar su juego exterior

El Unicaja piensa en Abdoulaye N'Doye para reforzar su juego exterior. Las lesiones de larga duración de Jaime Fernández y Dragan Milosavljevic obligan al club de Los Guindos a sumar algún efectivo más de cara al inicio de la próxima temporada y el jugador francés se postula como uno de los preferidos por la dirección deportiva comandada por Manolo Rubia.

N'Doye es un escolta de 22 años y 1,99 m. de altura que juega en el Cholet de la liga francesa. Su versatilidad para jugar en varias posiciones gusta a Rubia, que ya ha dado el nombre al presidente, Eduardo García. En el programa Eurohoops, el director deportivo verde ha sido preguntado por la posibilidad de acometer el fichaje de un exterior y ha confirmada que buscan un "temporero".

"Estamos buscando un temporero. Las cosas no están como para tirar la casa por la ventana. A mí siempre me gustaría tener algo más y tengo en la cabeza uno que me gusta mucho. Ya lo tiene mi presidente encima de la mesa. Es un tío de un futuro espectacular, no puedo decir el nombre. Juega de 1, de 2 y de 3. Prospect NBA. Está loco por salir del equipo donde está. No tiene cabida en un róster como el nuestro a no ser que pudiéramos contar con 14 tíos", dijo Rubia.