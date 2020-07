El Unicaja sigue buscando un temporero: El francés N'Doye no jugará en Málaga

Abdoulaye N'Doye no será el jugador con contrato temporal que reforzará el perímetro cajista y arrancará la pretemporada con el Unicaja dentro de poco más de tres semanas. Fuentes cajistas aseguraron a este diario la imposibilidad de lograr la incorporación del exterior galo en las condiciones que quiere la entidad verde: un contrato temporal sin garantía de continuidad hasta final de temporada. Tampoco ayuda que tenga contrato en vigor con su actual club, el Cholet francés, por lo que habría que pagar una cláusula de salida que en el caso de hacerle un contrato de larga duración sería asumible, pero que resulta inviable para un "temporero" de solo unos pocos meses.

Como ayer apuntó La Opinión de Málaga, el club de Los Guindos pensó en Abdoulaye N'Doye para reforzar su juego exterior. Las lesiones de larga duración de Jaime Fernández y de Dragan Milosavljevic obligan al Unicaja a sumar algún efectivo más de cara al inicio de la próxima temporada y el jugador francés era una de las opciones más interesantes. El problema es que la decisión de que el jugador que venga lo haga con un contrato temporal es firme por parte de la antidad cajista y la operación con N'Doye resulta inviable porque el jugador quiere una "seguridad" profesional que el Unicaja no está dispuesto a darle en las actuales circunstancias.

N'Doye es un exterior de 22 años y 1,99 m. de altura que juega en el Cholet de la liga francesa. Su versatilidad para jugar en varias posiciones es lo que más gustaba en Los Guindos. Y es que el galo puede actuar de base, de escolta y de alero. Es evidente que sería un fichaje muy interesante de futuro, pero el Unicaja no puede en este momento acometer semejante operación, con un perímetro bastante competitivo con jugadores jóvenes y con mucho futuro, Francis Alonso incluido.

En el programa Eurohoops, el director deportivo verde, Manolo Rubia, fue preguntado este viernes por la posibilidad de acometer el fichaje de un exterior y habló de N'Doye, sin nombrarlo. "Estamos buscando un temporero. Las cosas no están como para tirar la casa por la ventana. A mí siempre me gustaría tener algo más y tengo en la cabeza uno que me gusta mucho. Ya lo tiene mi presidente encima de la mesa. Es un tío de un futuro espectacular, no puedo decir el nombre. Juega de 1, de 2 y de 3. Prospect NBA. Está loco por salir del equipo donde está. No tiene cabida en un róster como el nuestro a no ser que pudiéramos contar con 14 tíos", dijo Rubia, en referencia a Abdouulaye N'Doye.

Y ahí está el problema. Que las fichas 13 y 14 las quiere el Unicaja para sus jugadores de la cantera. Francis Alonso y Yannick Nzosa ocuparán esas dos plazas en el róster cajista 2020/2021, por lo que N'Doye no cabe en el grupo, por mucho que pudiera ser una apuesta buena en lo deportivo e incluso en lo económico, si se le pusieran cláusulas de salida a la NBA en los próximos veranos en los que podría recuperarse buena parte de la hipotética inversión realizada ahora.

Este problema que se ha encontrado el Unicaja para poder convencer a un jugador de firmar solo por unos cuantos meses será el mismo que se encontrará con cada apuesta joven que intente fichar con un contrato temporal. Por eso el movimiento de consulta a Rafa Martínez de la semana pasada (no se le hizo oferta, pero se le preguntó por su predisposición a venir a Málaga). Y es que en estas circunstancias, parece evidente que será más sencillo que el temporero sea un jugador veterano que no un veinteañero.

Lo cierto es que el club mantiene la búsqueda abierta. La dirección deportiva tiene varios frentes abiertos para cerrar su perímetro lo antes posible con este fichaje temporal pendiente y con la renovación, todavía sin confirmar, pero ya cerrada, del polaco Adam Waczynski.