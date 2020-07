Sin noticias de Abromaitis ni Waczynski

Este año, el Unicaja se encuentra más como un espectador que como un actor principal en el mercado de fichajes. El club ya hizo los movimientos necesarios en febrero y ahora ha llegado a las vacaciones con los deberes hechos. Desde un primer momento, la directiva confirmó que el único objetivo de la entidad este verano era buscar un "4", un refuerzo para el juego interior que tiene nombre y apellidos desde hace tiempo, Tim Abromaitis.

El conjunto cajista ya habría llegado a un acuerdo con el estadounidense para las dos próximas temporadas. El problema viene de la mano del Zenit de San Petesburgo. El club ruso aun no ha dado vía libre a su jugador para que vista la camiseta verde y morada ya que, en su día, Abromaitis firmó por dos temporadas y aún le quedaría un año más de contrato. Con la llegada del ala-pívot, el Unicaja tendría cerrada su plantilla y sobre todo se aseguraría la presencia en la pista de un jugador experimentado y que llega en el mejor momento de su carrera profesional. Abromaitis ocuparía la posición de "4", por lo que Deon Thompson pasaría a jugar la mayor parte del tiempo como "5".

De momento, el primer y único fichaje de los malagueños continua en "stand by". Pero, este no es el único tema por resolver en las oficinas de Los Guindos. La renovación de Adam Wazcynski sigue encima de la mesa. A lo largo de la temporada, la intención de la directiva era prolongar la vinculación del polaco con el equipo. Sin embargo, tras la Fase Final de Valencia, algunas voces pusieron en duda la continuidad del alero en Málaga.

Finalmente, club y jugador llegaron a un acuerdo para no poner fin a la estancia de Wazcynski en Los Guindos. En un principio, el Unicaja pedía una rebaja salarial que el jugador no estaba dispuesta a aceptar y además, este exigía dos años de contrato asegurados . Las conversaciones desembocaron en un acuerdo donde la entidad se ahorraba un 40% del salario y el polaco firmaba un contrato por una temporada y otra opcional. Sin embargo, el anuncio oficial de la renovación todavía no se ha hecho y se desconoce el motivo del atraso.

De hecho, el propio Manolo Rubia, director deportivo de Unicaja, confirmó en unas declaraciones tras el sorteo de la Eurocup, la apuesta del club por ambos jugadores: "Lo de Abromaitis estamos a la espera de que resuelva su problemática con el Zenit, aunque creo que está hecho, y tenemos renovado a Adam Waczynski". Es por esto, que sorprende la tardanza en la oficialización de ambos movimientos, aunque se espera que en los próximos días llegue la confirmación.

Con la llegada de Abromaitis y la continuidad de Wazcynski, salvo una situación excepcional que trunque los planes del equipo, el Unicaja contaría con 13 jugadores con contrato: Alberto Díaz, Jaime Fernández, Gal Mekel, Darío Brizuela, Francis Alonso, Axel Bouteille, Dragan Milosavljevic, Carlos Suárez, Deon Thompson, Volodymyr Gerun y Rubén Guerrero. Además, Francis Alonso y Yannick Nzosa entrarán como los jugadores 14 y 15 de la rotación cajista.