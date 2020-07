Abromaitis: "Un objetivo claro es ganar la Eurocup y jugar la Euroliga"

El reciente fichaje de Unicaja, y probablemente el único del mercado de verano, ha concedido una entrevista para "SuperBasket Canarias", donde analiza su actual situación tras confirmarse su incorporación al conjunto cajista. Abromaitis vistió durante cuatro temporadas la elástica aurinegra, una etapa en la que se convirtió en uno de los jugadores interiores más destacados de la Liga Endesa.

Tras su año en el Zenit de San Petersburgo, la disputa por hacerse con los servicios del americano para la temporada 20/21 estaba entre Iberostar Tenerife y Unicaja, siendo este último el que se llevó el gato al agua: " Es verdad que tuve las dos oportunidades, pero al final decidí que Unicaja de Málaga era la mejor opción para mí, personalmente, para mi carrera en el baloncesto, con mi novia, el vivir allí... No sé, la oferta es muy buena económicamente y claro que a mí me gustaría volver algún día al Canarias pero ahora estoy contento con haber fichado en Unicaja".

En cuanto a los retos que se marca Abromaitis en su primera campaña como cajista, el jugador aseguró que a nivel personal aún no se ha marcado ningún objetivo: "Cuando llegue y yo vea cómo es el equipo y cual puede ser mi rol... pero yo sé que lo más importante es ganar los máximos partidos posibles". A nivel colectivo, el ala-pívot confirmó que ya había hablado con Casimiro, y que "un objetivo claro es ganar la Eurocup y jugar la Euroliga, algo que cada vez en Unicaja es un objetivo. En la ACB también ganar el mayor número de partidos posibles. Es difícil hablar de objetivos antes de llegar y ver cómo es el equipo, pero creo que tenemos espectativas bastante grandes y ojalá podamos cumplirlas".

Po útlimo, Abromaitis quiso mandar un mensaje a los aficionados del Iberostar Tenerife, equipo en el que fue un jugador muy querido: "No sé cómo será cuando yo vaya al Santiago Martín este año pero supongo que será un poco raro para mí. No sé como será la situación de los aficionados en las gradas, pero si hay gente espero que me reciban con cariño, como siempre han sido conmigo, pero bueno, intentaré pensar en el partido y prepararme para jugar primero y después interactuar un poquito con la gente y saludarlos. Siempre han sido muy cariñosos conmigo. He recibido muchos mensajes y todos han sido muy amables. Espero que sigan así", finalizó.