Fernández: "Quiero quemar etapas y volver fuerte"

Jaime Fernández habló en los micrófonos de Deportes Cope Málaga para contar como avanza en su recuperación para estar a punto lo más pronto posible. El jugador del Unicaja señala que "va todo genial" y espera volver fuerte a las canchas.

Proceso. "Lo peor ha sido estar en la pista y estar sufriendo. Luego estar escayolado. Hay que ir quemando etapas y que la siguiente sea mejor. Ya puedo andar. Fortalecer los gemelos y toda la parte posterior. Va todo genial".

Ganas de competir. "Si por mi fuese empezaba a correr ya. Hay que ser cautos. Esta semana habrá que meterle a la máquina. He sufrido mucho. Me vi las semis ante Andorra. No sé cómo podía correr. Soy joven, me quedan muchos años y tenía que operarme. Me vino bien esta parada".

Un nuevo Jaime. "Me imagino en la pista, jugando, sin dolor, entrenándome bien, no me lo puedo creer. Voy a disfrutarlo. Quiero quemar etapas y volver fuerte. Un nuevo Jaime. Siento que estamos a punto, que estamos ahí para un título, hacer algo bueno".

¿El gran fichaje? Bueno... Hemos hecho grandes fichajes. No va a ser fácil, va ser una transición difícil, recuperarse de una cirugía siempre es complicado, pero es algo muy ilusionante.