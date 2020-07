La justicia obliga a la ACB a admitir al Guipuzkoa Basket

Apenas 24 horas después de las conversaciones entre la ACB, la FEB y el CSD no llegasen a buen puerto y se decidiese no admitir el ascenso del Guipúzkoa Basket, un juzgado de Barcelona obliga a la organización a inscribir al conjunto vasco en la competición.Tras la negativa a la petición del club donostiarra para subir de categoría, este recurrió a los tribunales al considerar que sus derechos estaban siendo vulnerados.

Desde que comenzó la polémica el Guipúzkoa aviso que utilizaría todas las medidas legales a su alcance para disputar la Liga Endesa la próxima temporada, ya que considera que cumple los todos los requisitos impuestos por la organización. Así lo explica el club en su comunicado: "cuando las instituciones públicas y deportivas que deben velar por el cumplimiento de las normas y convenios no consiguen hacerlos cumplir, no queda otra opción a los equipos, con sus limitados medios, que acudir a los tribunales. Siendo esta la única vía que dejan para proteger y defender los derechos".

Este viernes, 31 de julio, el conjunto vasco ha presentado en la sede de la ACB la notificación del auto judicial en el que se estima la medida cautelar solicitada hace una semana. En el documento aparece explícitamente que "se impone la obligación a la Asociación de Clubes de Baloncesto de proceder a cursar la invitación de modo inmediato al Donosti Gipuzkoa Basket 2001 SKE SAD para que ingrese en la ACB en la temporada 2020-21".

Aunque los clubes ACB votaron en Asamblea Ordinario la no inscripción del Guipúzkoa en la competición, ahora la entidad se ve obligada a formar una liga de 19 equipos. El club también solicita en su comunicado que "se cumpla la resolución judicial sin más dilaciones, después de un largo y tortuoso proceso de afiliación que ya nos ha causado grandes perjuicios económicos y deportivos"