Fran Vázquez: "Mi título más especial fue la Copa del Rey con el Unicaja"

Toda una leyenda del baloncesto y del Unicaja, así se podría definir a la perfección a Fran Vázquez. El pívot gallego pasó por los micrófonos de Sport Direct Radio para hacer un breve repaso a su paso por el que es y siempre será el club de su vida. Vázquez llegó al conjunto cajista en la temporada 2000/2001. Tras varias cesiones, fue en el año 2004 cuando el pívot se asienta en el primer equipo y gana el que considera su "título más especial, la Copa del Rey de 2005 con el Unicaja".

"Me pilló jovencito , había sido un año raro porque entramos de carambola. Fuimos sacando partidos; Alicante, Valencia y en la final Madrid, que fue un subidón. Yo me acuerdo de compañeros como Berni, que para ellos eran su segundo título, pero para mí era el primero y fue muy excitante. Lo mejor fue celebrar el título con la afición en Málaga, después de haberlo celebrado con los compañeros en Zaragoza y su recibimiento fue impresionante. Me lo pasé como un niño chico, porque me decía que no me pusiera de pie en el autobús, y yo me ponía de todas maneras. Son recuerdos que siempre me llevaré para toda la vida", explicó el jugador.

Dos años después de su irrupción en la ACB, Fran Vázquez fichó por el Barcelona. Con los blaugranas lo ganó todo, Liga, Copa del Rey, Supercopa y Euroliga, pero el gallego admitió que su corazón siempre estuvo en Málaga: "Yo siempre lo digo que aunque me fuera al Barcelona, Málaga es como mi casa. Cuando jugaba en el campo el ambiente era hostil, luego por la calle era completamente diferente. Me paraba mucho la gente, me preguntaba como estábamos tanto yo como mi familia, era increíble. Luego yo intento demostrar que soy cercano, devolver el cariño que me dan sobre todo por parte de los malagueños".

Ahora Fran vive su primer verano como jugador retirado, una experiencia algo extraña para una persona que ha tenido pocos momentos libres fuera del baloncesto: "Se hace raro, porque llevas toda tu vida descansando poco en verano, para mantener una forma con tu equipo. Se hace raro no tener ese hábito, ahora ya no te preparas para competir durante diez meses. Ahora me dedico sobre todo a ver compañeros preparándose y escaparme para ver algún partido de Unicaja".

El club de Los Guindos sigue presente en la vida de Vázquez. El jugador ha estado muy pendiente de la evolución del equipo en una temporada fuera de lo normal : "Han tenido una temporada atípica con todo lo que ha pasado. La primera parte de la temporada hasta la Copa del Rey, siempre pasa, que los resultados no son todo lo positivos que podrían ser y al final se habla en la pista. Es verdad que Unicaja tenía muchas lesiones y no llegó de la mejor forma a esa Copa del Rey, pero jugó una final que pocos se esperaban. Cuando vas adaptando piezas, ya esas piezas se van encajando, pues la verdad que van dando resultado poco a poco. Ya en la fase final, fue un poco raro, de estar fuera de unos playoff a entrar, les dio como una especie de empujón, al final no se dio el resultado que se esperaban, pero es complicado tras el confinamiento", finalizó el jugador.