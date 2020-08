Un miembro del cuerpo técnico del Unicaja da positivo por coronavirus

El Unicaja comenzó este lunes la pretemporada con los análisis médicos. Este martes, jugadores y staff se han sometido a las pruebas de COVID-19 y ha surgido un positivo entre los miembros del cuerpo técnico cajista, según ha adelantado la Cadena Ser. El afectado está aislado en su dolicilio, es asintomático, se encuentra en buen estado de salud y no ha tenido relación con jugadores y resto de compeñeros del club durante los últimos días.

De esta manera, el equipo verde se une a la larga lista de clubes de la ACB que han notificado positivos por coronavirus entre sus integrantes a la largo de los últimos días: Estudiantes, Gran Canaria, Baskonia, Fuenlabrada, Real Betis o Iberostar.

Los protocolos por el COVID-19 en la vuelta de los equipos al trabajo de pretemporada obligan a que jugadores y cuerpo técnico no se relacionen de manera grupal hasta que los resultados de los tests no aseguren que no hay riesgo de contagio para el grupo. El objetivo es que en las próximas horas todos os integrantes de la primera plantilla verde y personal del club con relación directa con ellos se sometan a las pruebas y se conozcan los resultados con el fin de que antes del fin de semana se pueda ya reunir todo el grupo para el trabajo en pista.