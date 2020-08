Abromaitis: "Por ser el único fichaje no creo que tenga nada de presión"

La nueva normalidad ha traído consigo imágenes nunca vistas en el mundo del deporte, entre ellas, la presentación de un jugador a través de una rueda de prensa virtual. Así ha llegado Tim Abromaitis al Unicaja, entre medidas de seguridad y distancia social. El único fichaje del conjunto cajista en este mercado estival ha hablado para los medios sobre su incorporación al equipo y el rol que adoptará en los esquemas de Luis Casimiro la próxima temporada.

Desde que se confirmó su fichaje por el cuadro de Los Guindos, Abromaitis siempre se ha mostrado muy feliz por ser jugador de Unicaja. Al ser cuestionado por el porqué de su decisión, teniendo en cuenta que eran varios los equipos que apostaban por él, el jugador volvió a desatacar la especial ilusión que le hacía su llegada a Málaga: "Mi situación en Rusia era un poco complicada por mi contrato. Elegí venir aquí porque para mí Unicaja siempre ha sido uno de los mejores equipos de Europa para jugar. Cuando mi agente me dijo que había una oportunidad de venir estaba bastante ilusionado. Fue una decisión en la que pensé que era lo mejor para mí y estoy muy contento por ser jugador de Unicaja".

Durante el verano, Abromaitis ha podido hablar con varios jugadores que ya han pasado por el Unicaja, entre ellos Fran Vázquez: "He hablado con varias personas que han jugado aquí, incluso con Fran Vazquez, que me dijo este verano todo lo que sabe de este club, todos me han dicho cosas buenas, que es un club muy solido, que la vida en Málaga es muy buena y por eso estoy contento por estar aquí y ser jugador de Unicaja".

Lo habitual cuando comienza la temporada es que haya varias caras nuevas en el vestuario, sin embargo, este año Unicaja ha apostado por mantener al grueso del grupo en la plantilla e incorporar a un único refuerzo. Abromaitis llega al conjunto cajista como el único fichaje del verano, algo que puede suponer una presión añadida para el jugador, aunque el americano se muestra y aseguró que en el equipo ya lo tratan como uno más: "Es un poco raro ser el único fichaje, siento que ya hay una química en el vestuario y la cancha, pero somos un grupo de veteranos, creo que todos somos buena gente y no creo que sea difícil incorporarme con el equipo. Por ser el único fichaje no creo que tenga nada de presión. Con la situación que está pasando no creo que se fijen en mí, no siento presión. Todos los compañeros actúan como si fuese jugador del equipo desde hace tiempo"

El rol que ocupará Abromaitis en el equipo aún es una incógnita. En un principio llega para reforzar la posición de cuatro, pero la versatilidad del jugador hace que pueda adaptarse a las necesidades del equipo: "Es verdad que el año pasado jugué a veces de tres y en otros momentos de cuatro, es algo que puedo traer a este equipo, jugar en posiciones diferentes, según diga el entrenador. Estoy mas cómodo como cuatro, pero a ver que pide Luis y que necesita el equipo. De momento, es difícil, hasta que no empecemos los partidos y entrenemos un poco mas, saber cuales van a ser los roles. Luis me ha dicho que jugaré un poco más de cuatro pero no se sabe aun, habrá que ver cuando pase un poco más de tiempo".

Por último, algo que el exterior sí que ha podido desvelar es el número que vestirá en la camiseta: "Llevaré el número 23, normalmente llevo el 21, pero ya lo tiene Adam Waczynski. Le pregunte si quería cambiar, pero me dijo que no así que elegí el 23. He jugado con el 22, pero quería un poco de cambio. Es un numero muy famoso en el baloncesto espero que me dé suerte".