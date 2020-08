Luis Casimiro: "En principio no vamos a fichar a nadie, tenemos plena confianza en la confección del equipo que hemos hecho"

El técnico cajista compareció este viernes en rueda de prensa para hacer un profundo análisis al equipo. Apenas quedan unos días para que Unicaja se enfrente a sus primeros partidos de pretemporada y Luis Casimiro se mostró muy entusiasmado por la dinámica que están desarrollando sus jugadores. "A los jugadores me los he encontrado bastante bien, también posiblemente porque ha habido poco tiempo de descanso, a nivel físico han llegado bien, estamos haciendo un buen trabajo. Mentalmente me los he encontrado bien, con bastante entusiasmo afrontando el trabajo, queriendo hacer las cosas bien y pudiendo hacer muchas cosas de equipo. Llevamos una velocidad de crucero más alta que otras pretemporadas".

Unicaja afronta la temporada 20/21 con una situación muy diferente a la del resto de equipos ACB. La continuidad de la mayor parte de la plantilla y las únicas incorporaciones de Francis Alonso y Tim Abromaitis están marcando el trabajo diario de los malagueños: "Tenemos la continuidad de casi todos los jugadores mas la llegada de Tim y Francis, pero la filosofía sigue siendo la misma, si que es verdad que cada jugador lo interpreta de una manera y daremos libertad para que el jugador pueda interpretarlo ajustándose a sus características y sacando su mayor rendimiento".

Durante el mercado de fichajes, la búsqueda de un temporero ha ocupado la mayor parte de los rumores que rodeaban al Unicaja. Sin embargo, Casimiro ha querido dejar muy claro que la llegada de un nuevo fichaje no está en los planes del equipo: "En principio no vamos a fichar a nadie, tenemos plena confianza en la confección del equipo que hemos hecho. Estamos esperando que jugadores lesionados se puedan recuperar, en el caso de Dragan puede ir más rápido que la opción de Jaime. No vamos a hacer ningún movimiento. Esta pretemporada nos va a servir para que los jugadores que tenemos puedan expresarse, hacer su trabajo y en ese sentido tener un test para saber si necesitamos alguna cosa más. El equipo está equilibrado y vamos a seguir trabajando en esa línea".

Al ser cuestionado por Francis Alonso y su posible participación como un jugador importante en la plantilla, Casimiro dejó muy clara su postura en relación a todos los jugadores: "Veo a los 14 jugadores que hay ahora mismo con el mismo punto de vista desde mi posición de entrenador. Si nos ajustamos a los 11 de la plantilla del primer equipo entiendo que tanto Ruben, Gerun como Francis tienen la misma responsabilidad a la hora de aprender las cosas y estar a disposición del equipo al igual que el resto. El trabajo diario y el rendimiento en los partidos será lo que mida la capacidad que tiene cada uno de participar cuantos más minutos mejor", sentenció el técnico.

A pesar de continuar con los mismos jugadores de la pasada temporada, una de las novedades en las rotaciones que realice Casimiro será la aparición de Deon Thompson como "cinco", un cambio que el técnico ve como una posibilidad de ganar versatilidad en el juego. "La aparición de Deon Thompson en el puesto de cinco nos hace que tengamos a un jugador muy versátil que puede tener bastantes complicaciones para la defensa rival. El año pasado teníamos a tres pivots que se parecían muchísimo, que eran jugadores de Pick and Roll, de juego interior, en este caso, vamos a tener a dos de esas características más un "cinco" que dará más versatilidad y movilidad a la hora del ataque. Está haciendo un gran trabajo en esta pretemporada en esa situación y creo que nos va a enriquecer al equipo el tener a Deon de cinco".

El Unicaja cambia mínimamente su apariencia, pero en el fondo la filosofía de juego y los objetivos siguen siendo los mismos. Un año más, la Eurocup se coloca en el punto de mira del radar cajista: "La Eurocup siempre esta como una competición muy importante para nosotros y hoy en día es el camino para conseguir jugar la siguiente temporada en Euroliga, estamos muy centrados en el trabajo diario en llegar bien al mes de septiembre, pero sabiendo que la Eurocup es una competición súper importante y que queremos estar bien". "Ser campeones, estar entre los cuatro primeros en la Liga Endesa, poder decir que sí que vamos a estar, pero lo que es realmente importante es ser ambiciosos y exigentes en el día a día. Nada se consigue diciéndolo por mucho que lo repitas. El equipo está concienciado de que tenemos que hacer un buen trabajo, de la competencia que hay dentro del equipo. Si mantenemos ese nivel de exigencia diario los resultados vendrán de forma añadida".