"Mi prioridad era renovar, quería seguir en el Unicaja y no estuve pendiente de otras ofertas"

En un mercado estival de pocos movimientos en los despachos de Los Guindos, la renovación por cuatro temporadas de Alberto Díaz ha sido una de las grandes noticias del verano. Emblema de la cantera e ídolo de la grada del Carpena, el base malagueño seguirá vestido de verde hasta 2024, cuando tenga 30 años de edad.

La crisis del coronavirus ha impedido que el club pueda hacer una gran presentación del acuerdo entre el Unicaja y el jugador acorde a la importancia que merece la continuidad del canterano cuatro años más en el equipo de su vida. La Opinión de Málaga ofrece hoy la primera entrevista con el base costasoleño desde que se anunció su renovación.

Ha renovado por 4 años más, hasta 2024. ¿Satisfecho con el acuerdo en lo económico y en lo deportivo?

Sí, obviamente en el momento que se llega al acuerdo es porque estoy satisfecho en ambas parcelas y estoy muy contento.

¿Tenía ofertas de otros clubes? ¿En algún momento tuvo dudas de si llegaría a un acuerdo para continuar en el Unicaja o tendría que cambiar de aires?

No, no. Tenía claro que mi prioridad era el Unicaja, que era donde quería estar y tampoco he estado pendiente de otras ofertas.

¿Qué diferencias hay entre este Alberto Díaz de 2020 y aquel niño de la cantera que debutó en el primer equipo?

Creo que soy una persona más madura, que he evolucionado con el paso del tiempo y he mejorado en todos los aspectos del juego y tácticamente. Ha habido una evolución con el tiempo.

Acabó la Fase Final de Valencia con molestias ¿Cómo se encuentra físicamente en estos primeros días de entrenamientos?

Muy bien, eran molestias normales de una competición tan dura y en tan poco días, pero he comenzado la pretemporada muy bien sin ninguna molestia ni ningún dolor y estoy bastante preparado para este año.

En los pocos partidos que jugó la temporada pasada junto a Gal Mekel se vio una buena química entre ustedes. Parece una buena pareja de bases, ¿no?

Sí, él es una persona muy experimentada, un grandísimo jugador y un espejo muy bueno para fijarse. Es verdad que entre nosotros hay una química muy buena, nos ayudamos mutuamente y nos combinamos muy bien. Creo que vamos a hacer una buena pareja esta temporada.

El Unicaja solo ha hecho un fichaje este verano, el de Tim Abromaitis. ¿Qué le parece a Alberto Díaz que el equipo sea prácticamente el mismo que el de la temporada pasada? Si pudiese reforzar alguna posición, ¿cuál sería?

Es algo muy bueno y positivo para nosotros. Seguir con una dinámica muy buena que teníamos, seguir con un gran grupo y poder mantener el bloque y que sea un bloque muy fuerte y unido. Creo que es algo fundamental para afrontar la nueva temporada. Yo creo que ahora mismo estamos muy bien reforzados en todos los aspectos. Quizás el único refuerzo que vería bien sería en cuanto a los lesionados que tenemos ahora mismo.

¿Cómo es el estado de ánimo del vestuario en estos primeros días de pretemporada respecto a la crisis del coronavirus? ¿Hay miedo a jugar y a entrenar? ¿Hay miedo a que la temporada se vuelva a suspender?

La plantilla está pensando simplemente en entrenar y en hacer bien su trabajo. Esta es una situación excepcional, de incertidumbre, pero al final con lo que pasamos en la Fase Final todo esta mucho más tranquilo y se han disipado las dudas. El equipo tiene en mente que la competición se va a reanudar de forma normal, que vamos a seguir adelante y no tiene ningún tipo de miedo al coronavirus, siempre teniendo en cuenta las precauciones.

Ganar la Eurocup y volver a la Euroliga parece el objetivo primordial para esta próxima temporada. ¿Está de acuerdo?

A todos nos ilusionaría, tenemos eso en mente. Eso es algo que nos gustaría, pero la temporada es muy larga, hay que ir día a día y no podemos pensar ya en ganar la Eurocup o estar en la final. Hay que ir poco a poco, es un objetivo que tenemos en mente, pero no nos podemos despistar pensando solo en eso.

Este verano el bloque nacional ha aumentado con la llegada de Francis Alonso. ¿Qué le parece la incorporación del canterano y qué puede aportarle al equipo?

Tener un bloque nacional fuerte es importante sobre todo para la Liga ACB, que es muy táctica. Francis ha llegado como uno más del equipo, como un profesional más. Es una persona con un talento ofensivo brutal, que nos va a ayudar a desatascar mucho partidos y nos va a ayudar a ser un equipo mejor.

¿Ha estado pendiente del mercado? ¿Qué equipo piensa que se ha reforzado mejor?

Evidentemente, creo que Barça y Valencia son los que han hecho una inversión económica más fuerte y creo que son los equipos que al menos en cuanto a nombres han roto el mercado.

Parece que la temporada va a empezar sin público en las gradas. ¿Qué pierde el Unicaja sin su «Marea Verde» en el Carpena?

Perdemos mucho. Nosotros tenemos un plus que son los aficionados, que nos hacen mucho más fuertes y ahora es como jugar en un caracha neutral en cada partido. Para nosotros el aliento de nuestros aficionados es algo fundamental, primordial y el equipo esta deseando que se vuelva a jugar con público para tener ese apoyo.

La crisis sanitaria ha impedido que el club haya podido hacer una rueda de prensa de presentación del acuerdo de su renovación. ¿Qué mensaje quiere hacer llegar desde La Opinión de Málaga a los aficionados del Unicaja?

Estoy muy contento por seguir aquí, es mi casa, es mi club. Estoy con mi familia y darle las gracias por el apoyo que he recibido todo este tiempo. Espero que juntos podamos disfrutar mucho más años y de muchas cosas buenas.