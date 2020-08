El Unicaja reserva el asiento a sus abonados a la espera de la vuelta del público al Carpena

El dilema de los abonos sigue siendo un quebradero de cabeza para el club de Los Guindos. La pasada semana, La Opinión de Málaga, adelantó que el club preparaba una carta para enviársela a sus abonados y explicarles las medidas que se iban a adoptar respecto a la campaña de abonados para esta ya inminente temporada 2020/2021.

El Unicaja remitió ayer esa misiva a sus seguidores y a los medios de comunicación. El club ha decidido renovar automáticamente el abono de aquellos aficionados que no hayan solicitado la baja para la próxima temporada a coste cero. Con esta medida, los abonados mantienen, no solo su localidad, si no también todas las ventajas que el club le proporciona al abonarse.

Dado que hasta el momento, la ACB no se ha pronunciado sobre la asistencia de público a los partidos y el inicio de la competición está a la vuelta de la esquina, la entidad cajista ha apostado por mantener a su "Marea Verde" en el Carpena siempre que la situación lo permita. Esta medida seguirá vigente hasta que la autoridad competentes determinen que los partidos se podrán disputar con el cien por cien del aforo o el club esté en condiciones de ofertar una nueva campaña de abonos.

Según avance la situación de la pandemia provocada por el coronavirus, el Unicaja comunicará a sus aficionados cuando comenzará la campaña de abonados para la temporada 20/21, así como cuándo y cuántas entradas se pondrán a la venta en taquilla.

Entre las ventajas de las que podrán disfrutar los abonados, se mantiene el 10% de descuento de temporadas anteriores. Para aquellos que optaron por formar parte del club de aficionados "Siempre Te Llevo Conmigo", con la renuncia de la compensación por los partidos no disputados, el descuento será del 15%

Además, el club ha informado que aquellos aficionados que solicitaron la devolución del dinero, recibirán ese 20% estipulado a partir de la primera semana de septiembre. Por otro lado, los abonados que se decantaron por el monedero virtual para la compra de productor de Unicaja, ya podrán utilizarlo tanto en la tienda física como en la virtual.

Como ya apuntó este medio días atrás, la mayor parte de los clubes de la Liga ACB mantiene paralizadas sus campañas de renovación y captación de nuevos abonados, aunque hay otros clubes, los menos, que sí las han puesto ya en marcha.